Слушатели узнают, как формируется и из чего состоит космическая пыль.

О мероприятии

Пространство между звездами может показаться пустым, но более внимательный взгляд обнаруживает, что идеальный вакуум можно встретить только в учебниках. Межзвездное пространство заполнено веществом, природа которого до сих пор несовсем нам понятна, излучением, магнитными полями….

Доктор физико-математических наук Дмитрий Вибе расскажет о том, как в разреженном холодном газе межзвездных облаков могут образоваться сложные молекулы, почему космические лучи, несмотря на их ничтожную массу, ощутимо влияют на остальные компоненты межзвездной среды. Слушатели узнают, как формируется и из чего состоит космическая пыль, и почему выражение «космический холод» далеко не всегда справедливо.

Расписание Проспект мира 123Б Москва 14:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация

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