О мероприятии

Кто такие коловратки? Как долго живут нематоды? Кто самый древний рак? Почему тля умеет фотосинтезировать? На эти и многие другие вопросы даст ответы биолог и генетик Голиванов Ярослав Юрьевич.

Участники мероприятия узнают о разных особенностях мира беспозвоночных животных, о загадках, которые они в себе таят, а также познакомятся с некоторыми представителями вживую.

Расписание Ростовская набережная, д. 5 Москва 13:30 Купить