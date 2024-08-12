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Лекция
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Бесхребетный мир

Участники мероприятия узнают о разных особенностях мира беспозвоночных животных.

БИО-ФАКТ
18 августа, 13:30 Идет 1 ч
750 Стоимость
Москва Ростовская набережная, д. 5

О мероприятии

Кто такие коловратки? Как долго живут нематоды? Кто самый древний рак? Почему тля умеет фотосинтезировать? На эти и многие другие вопросы даст ответы биолог и генетик Голиванов Ярослав Юрьевич.

Участники мероприятия узнают о разных особенностях мира беспозвоночных животных, о загадках, которые они в себе таят, а также познакомятся с некоторыми представителями вживую.

Расписание
18
Воскресенье
Август 2024
Ростовская набережная, д. 5 Москва
13:30
Купить
Адрес

Ростовская набережная, д. 5

14 минут назад
Александр Речкин
2
# биология
# природа
# Улитки
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