Слушатели узнают о том, как устроена память человека и можно ли ее улучшить.

О мероприятии

«Что такое память?» – один из самых актуальных вопросов когнитивной нейронауки. Кем бы мы были, если бы ничего не помнили? Что остается в нашей памяти и как это найти? Почему мы сталкиваемся с проблемами с запоминанием и можно ли что-то сделать?

Сегодня ученые знают, что в мозге человека есть нейронные группы, которые «отвечают» за то или иное содержание памяти или опыта. Кандидат психологических наук Ольга Сварник попробует разобраться, насколько они стабильны. Лектор расскажет о том, как устроена память человека и можно ли ее улучшить.

Расписание Проспект мира 123Б Москва 16:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация