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Слушатели узнают о том, как устроена память человека и можно ли ее улучшить.
О мероприятии
«Что такое память?» – один из самых актуальных вопросов когнитивной нейронауки. Кем бы мы были, если бы ничего не помнили? Что остается в нашей памяти и как это найти? Почему мы сталкиваемся с проблемами с запоминанием и можно ли что-то сделать?
Сегодня ученые знают, что в мозге человека есть нейронные группы, которые «отвечают» за то или иное содержание памяти или опыта. Кандидат психологических наук Ольга Сварник попробует разобраться, насколько они стабильны. Лектор расскажет о том, как устроена память человека и можно ли ее улучшить.
Проспект мира 123Б
«Роскосмос» назвал создание российского аналога Falcon 9 «тактической перспективой космической отрасли на 30 лет»
Новое интервью первого заместителя генерального директора «Роскосмоса» содержит ряд достаточно необычных тезисов. Среди них — оценка реализации ракеты «Амур-СПГ» как перспективы всей отечественной космической отрасли до 2054 года. По своим параметрам эта ракета близка к Falcon 9, которую сама компания SpaceX уже считает устаревающей.
Звук более высокого женского голоса в автомобильном навигаторе может побуждать водителей-мужчин к более рискованному поведению. Это показал недавний эксперимент китайских ученых с использованием технологии виртуальной реальности.
Психологи МГППУ обнаружили, что люди с низким уровнем рефлексивности больше внимания уделяют своим собственным чувствам и мыслям. Те же, кто отличается высоким уровнем рефлексивности, наоборот, чаще меньше придают значения своим эмоциям, чем таковым у других людей. Поэтому вторые эффективнее решают конфликты по сравнению с первыми.
Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.
Проект «Гермес» стал первым нелегководным реактором в США за полвека. От жидкосолевых реакторов других стран его отличает необычная схема с использованием соли только для охлаждения реактора, а не как растворителя для ядерного топлива в активной зоне.
Со времен Чарлза Дарвина биологов крайне беспокоил кембрийский взрыв биоразнообразия: получалось, что множество сложных организмов почти одномоментно возникли из очень простых. Это казалось противоречащим естественному отбору. В новой научной работе ученые показали сходные события за полтора миллиарда лет до кембрийского взрыва.
Falcon 9 Block 5 впервые за три сотни запусков дал частично неудачный полет. Ракета выводила 20 спутников компании SpaceX, с 15 связь уже пропала, еще пять могут быть потеряны в ближайшее время.
Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.
Авторы нового исследования впервые показали, что круглые провалы в лунной поверхности не просто близки к многокилометровым пещерам на естественном спутнике Земли, но и располагают тоннелями, ведущими в глубину.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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