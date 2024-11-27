Слушатели узнают, где в мировом океане наиболее важные для сохранения районы.

О мероприятии

Эффективное сохранение морского и прибрежного биоразнообразия и устойчивое использование его компонентов требует научного знания и обоснования. Но как определить приоритеты? Где в мировом океане наиболее важные для сохранения районы? Каковы принципы их определения? Как всем странам договориться о важности таких районов? Какие меры управления могут быть приняты на международном уровне для сохранения таких районов? Какие районы уже определены на международном уровне? Этими вопросами занимается целый ряд международных организаций, инструментов и процессов, в том числе Конвенция о биологическом разнообразии. Ответы на все эти вопросы даст кандидат географических наук, главный эксперт управления экологии ЦМИ МГУ Александр Сергеевич Шестаков.