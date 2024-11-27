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Лекция
12+
Морское биоразнообразие: где оно самое ценное?

Слушатели узнают, где в мировом океане наиболее важные для сохранения районы.

Центр морских исследований МГУ
28 ноября, 17:30 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Онлайн marine-rc

О мероприятии

Эффективное сохранение морского и прибрежного биоразнообразия и устойчивое использование его компонентов требует научного знания и обоснования. Но как определить приоритеты? Где в мировом океане наиболее важные для сохранения районы? Каковы принципы их определения? Как всем странам договориться о важности таких районов? Какие меры управления могут быть приняты на международном уровне для сохранения таких районов? Какие районы уже определены на международном уровне? Этими вопросами занимается целый ряд международных организаций, инструментов и процессов, в том числе Конвенция о биологическом разнообразии. Ответы на все эти вопросы даст кандидат географических наук, главный эксперт управления экологии ЦМИ МГУ Александр Сергеевич Шестаков.

Расписание
28
Четверг
Ноябрь 2024
marine-rc Онлайн
17:30
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Вчера, 11:54
Александр Речкин
71
# биология
# география
# животные
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