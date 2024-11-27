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Слушатели узнают, где в мировом океане наиболее важные для сохранения районы.
О мероприятии
Эффективное сохранение морского и прибрежного биоразнообразия и устойчивое использование его компонентов требует научного знания и обоснования. Но как определить приоритеты? Где в мировом океане наиболее важные для сохранения районы? Каковы принципы их определения? Как всем странам договориться о важности таких районов? Какие меры управления могут быть приняты на международном уровне для сохранения таких районов? Какие районы уже определены на международном уровне? Этими вопросами занимается целый ряд международных организаций, инструментов и процессов, в том числе Конвенция о биологическом разнообразии. Ответы на все эти вопросы даст кандидат географических наук, главный эксперт управления экологии ЦМИ МГУ Александр Сергеевич Шестаков.
Группа европейских ученых четверть века собирала ископаемые остатки пищеварительной системы древних животных, пытаясь ответить на вопрос, как появились и расселились динозавры. Изучив более 500 окаменелостей с кусочками непереваренной пищи, исследователи поэтапно реконструировали эволюцию ранних динозавров и объяснили, как им удалось достичь господства среди позвоночных.
Профессор Московского городского педагогического университета, доктор психологических наук Борис Рыжов описал феномен любви как сложную систему взаимосвязанных мотиваций, которые фиксируются на одном объекте, создавая прочную эмоциональную связь. Это объяснение помогает понять, почему любовь способна настолько глубоко влиять на все аспекты жизни человека и как происходит формирование устойчивой привязанности.
Многие одинокие люди считают, что окружающие не разделяют их взглядов. Психологи из США решили проверить, так ли это на самом деле, и обнаружили общую особенность у людей с недостаточным количеством социальных связей.
Многие одинокие люди считают, что окружающие не разделяют их взглядов. Психологи из США решили проверить, так ли это на самом деле, и обнаружили общую особенность у людей с недостаточным количеством социальных связей.
Профессор Московского городского педагогического университета, доктор психологических наук Борис Рыжов описал феномен любви как сложную систему взаимосвязанных мотиваций, которые фиксируются на одном объекте, создавая прочную эмоциональную связь. Это объяснение помогает понять, почему любовь способна настолько глубоко влиять на все аспекты жизни человека и как происходит формирование устойчивой привязанности.
Среди тысяч окаменелостей из раннеюрского озера нашли самый полный скелет древней двоякодышащей рыбы
Китайские палеонтологи раскопали богатый окаменелостями комплекс, раскрывающий разнообразную пищевую цепь пресноводного озера времен раннего юрского периода. Тысячи находок рыб, среди которых и новые виды, древних родственников акул и даже плезиозавров показали пеструю фауну, сохранившуюся после вымирания почти 200 миллионов лет назад.
Под рыжим верхним слоем с виду обычного камня открылся целый калейдоскоп довольно неожиданных оттенков. Это особенно интересно с учетом того, где лежит камень — в марсианском кратере, который по всем признакам когда-то был озером.
Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.
Многие одинокие люди считают, что окружающие не разделяют их взглядов. Психологи из США решили проверить, так ли это на самом деле, и обнаружили общую особенность у людей с недостаточным количеством социальных связей.
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