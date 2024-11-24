О мероприятии

От трети до половины тела человека состоит из мышц, они не дают застыть, они поднимают людей, толкают, кружат и вертят. Без них люди не смогли бы дышать, глотать, говорить, даже кривляться. Сколько мышц в человеке? Отличаются ли мышцы людей и обезьян? Надо ли стремиться к тому, чтобы мышц было больше? Какие перспективы ждут людей при движении в светлое будущее? Обо всем этом и многом другом расскажет кандидат биологических наук Станислав Владимирович Дробышевский.

Расписание ул. Дубининская, д. 20, стр. 1 Москва 19:00 Купить