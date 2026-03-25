Слушатели узнают про лунную гонку нового поколения.
О мероприятии
Спустя полвека человечество вновь отправляется к Луне, а общественный интерес к освоению космоса переживает настоящий ренессанс. Гости библиотеки узнают не только о технологиях будущего, но и о том, как эти открытия влияют на современную жизнь уже сегодня.
Слушатели узнают про:
- Лунную гонку нового поколения: американская программа Артемида, российские миссии «Луна-26» и «Луна-27», китайские посадки в районе южного полюса – кто первым создаст базу для постоянного присутствия человека на Луне?
- Марсианский фронт – красную планету теперь исследуют не только марсоходы, но и марсолеты;
- Эру частной космонавтики: как компании SpaceX и другие стартапы меняют правила игры – от коммерческих посадок на Луну до планов колонизации Марса;
- Дальше Луны и Марса: миссии к астероидам, внешним планетам и за пределы Солнечной системы – что ждет людей в глубоком космосе?
ул. Крылатские Холмы, д. 34
В разрыве протопланетного диска звезды WISPIT 2 ученые разглядели зарождающуюся планету. Это уже второй гигант в этом формирующемся «семействе», что делает его крайне похожим на молодую Солнечную систему.
Бактерии, устойчивые к антибиотикам, по самым консервативным оценкам убивают более миллиона человек в год. Ученые выяснили, что их распространению способствует не только неизбирательное использование антибиотиков для лечения людей и скота, но и широкое применение глифосата. Ранее этот гербицид уже вызывал вопросы у других научных групп.
Десятки странных архитектурных структур, обнаруженных в тропических лесах Юкатана, когда-то были не ритуальными сооружениями майя, а рынками с рядами прилавков, пришли к выводу археологи.
В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.
На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры
Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.
За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.
29 Ноября, 2018
