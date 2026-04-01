Скорая медицинская помощь — одна из самых устойчивых и значимых систем здравоохранения. За последние 150 лет она прошла путь от транспортировки пострадавших на конных экипажах до высокотехнологичной службы, работающей в режиме реального времени, с элементами телемедицины, цифровых диспетчерских и мобильной диагностики. Фельдшер с практическим опытом работы в скорой помощи Игорь Дубровский расскажет про эволюцию экстренной медицины в России: как менялись задачи, люди, технологии и организация службы — и почему именно сегодня она входит в этап активного технологического развития.

В лекции рассматривается исторический контекст, текущее состояние скорой помощи в России на 2026 год (кадровые, организационные и технологические аспекты), а также возможные сценарии будущего: от внедрения ИИ-диспетчерских и носимых датчиков до принципиально новых моделей оказания экстренной помощи. Особое внимание уделяется тому, как современные технологии уже сегодня улучшают качество, скорость и точность медицинских решений.

Расписание Проспект Вернадского, 96 Москва 19:00 Бесплатно