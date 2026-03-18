Курильская гряда – один из самых красивых, но труднодоступных и слабоизученных уголков России. Лишь несколько Курильских островов (расположенные близко либо к Камчатке, либо к японскому острову Хоккайдо) имеют постоянное население, хоть какую-то инфраструктуру и регулярное сообщение с «цивилизацией». Большинство же – затерянные между Тихим океаном и Охотским морем необитаемые клочки суши.

Уникальность этого вулканического архипелага, совсем недавно появившегося из океана в результате столкновения друг с другом тектонических плит, состоит в том, что здесь воочию можно наблюдать процессы эволюции биоты: как растения и животные расселяющиеся по цепочке островов с юга, из Японии, или с севера – из Камчатки и Сибири- приспосабливаются к экологическим условиям каждого острова. При этом они образуют экологические расы, географические подвиды, а кто-то – и полноценные виды. Сходную картину наблюдал в девятнадцатом веке Чарльз Дарвин, обследуя Галапагосские острова на корабле Бигль.

Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Зоологического музея МГУ орнитолог и биогеограф Коблик Евгений Александрович расскажет о результатах исследований в рамках проекта «Восточный бастион – Курильская гряда», о дальнейших планах, касающихся Курильских островов и других тихоокеанских архипелагов России.

ул. Большая Грузинская, д.1, стр.1 Москва 19:30 Бесплатно