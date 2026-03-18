Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Слушатели узнают об изучении Курильских островов и других тихоокеанских архипелагов России.
О мероприятии
Курильская гряда – один из самых красивых, но труднодоступных и слабоизученных уголков России. Лишь несколько Курильских островов (расположенные близко либо к Камчатке, либо к японскому острову Хоккайдо) имеют постоянное население, хоть какую-то инфраструктуру и регулярное сообщение с «цивилизацией». Большинство же – затерянные между Тихим океаном и Охотским морем необитаемые клочки суши.
Уникальность этого вулканического архипелага, совсем недавно появившегося из океана в результате столкновения друг с другом тектонических плит, состоит в том, что здесь воочию можно наблюдать процессы эволюции биоты: как растения и животные расселяющиеся по цепочке островов с юга, из Японии, или с севера – из Камчатки и Сибири- приспосабливаются к экологическим условиям каждого острова. При этом они образуют экологические расы, географические подвиды, а кто-то – и полноценные виды. Сходную картину наблюдал в девятнадцатом веке Чарльз Дарвин, обследуя Галапагосские острова на корабле Бигль.
Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Зоологического музея МГУ орнитолог и биогеограф Коблик Евгений Александрович расскажет о результатах исследований в рамках проекта «Восточный бастион – Курильская гряда», о дальнейших планах, касающихся Курильских островов и других тихоокеанских архипелагов России.
ул. Большая Грузинская, д.1, стр.1
Американские палеонтологи обнаружили зуб гигантской костистой рыбы ксифактина, застрявший в шейном позвонке четырехметрового плезиозавра. Находка стала первым прямым физическим доказательством атаки в горло крупной морской рептилии. Ученые установили, что нападение произошло не ради пропитания, а во время конкурентного конфликта двух высших хищников.
Археологическая находка, сделанная недалеко от озера Кинерет на территории современного Израиля, показала, что психологическая война на поле боя гораздо древнее, чем можно было бы подумать.
Коллектив исследователей из МФТИ и Сколтеха показал, что квантовый «рекуррентный» алгоритм можно не только придумать на бумаге и проверить в симуляторе, но и реализовать на реальном сверхпроводниковом процессоре — на интегральной схеме с искусственными атомами-трансмонами. Ученые построили и обучили квантовую рекуррентную нейросеть прогнозированию числовых последовательностей и добились качества предсказания, сопоставимого с компактными классическими архитектурами на типовой задаче машинного обучения.
Исследователи впервые испытали на человеке новую технологию медицинской визуализации — магнитно-частичную томографию (MPI). С ее помощью они смогли в реальном времени наблюдать движение крови по венам руки. Метод работает без рентгеновского излучения и может стать более безопасной альтернативой традиционной сосудистой ангиографии.
В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.
Одна сторона сыплет более дорогими и сложными баллистическими ракетами, другая — относительно дешевыми крылатыми. Но при этом первая на порядок беднее второй. А что у них с технологическим уровнем для наземной войны, и почему, кстати, глава второй избегает даже самого этого слова? Попробуем разобраться в реальных возможностях военных машин сторон потенциально самого опасного конфликта 2026 года.
В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
16 Июня, 2015
Дышите глубже: живопись душевнобольных
6 Сентября, 2014
Лукавый предок: с чего началось все живое
27 Января, 2018
На стройках далеких планет
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии