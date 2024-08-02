  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
16+
Лаборатория в кармане

Участники мероприятия узнают, как провести анализ пищевого продукта на предмет содержания в нем вредных и полезных веществ.

Библиотека Планетарий 1
26 августа, 19:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Санкт-Петербург Набережная Обводного канала, 74Б

О мероприятии

«Мы есть то, что мы едим» – так говорил еще Гиппократ. Современные знания и технологии позволяют ученым проводить химический анализ всего, что окружает людей. Кажется, что для этого нужны громоздкие и сложные приборы и устройства, глубокие познания химии. Но так ли это на самом деле? Может ли человек без химического образования, заботящийся о своем здоровье и здоровье своей семьи, провести анализ пищевого продукта на предмет содержания в нем вредных и полезных веществ? Нет ли у нас в кармане такого прибора? Все ли функции смартфонов нам известны? Что таят в себе продукты? Об этом и многом другом поведает кандидат химических наук Ирина Игоревна Тимофеева.

Расписание
26
Понедельник
Август 2024
Набережная Обводного канала, 74Б Санкт-Петербург
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Набережная Обводного канала, 74Б

14 минут назад
Александр Речкин
1
# биология
# пища
# химия
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
30 июля
Игорь Байдов

Ученые «раздвинули» границы Солнечной системы

Самой удаленной гипотетической границей Солнечной системы считается облако Оорта. Этот регион находится от нас на расстоянии чуть более одного светового года. Новая математическая модель двух американских ученых показала, что на самом деле наша система простирается гораздо дальше, чем предполагалось. Они выявили очень далекую область пространства, где космические объекты теоретически могут подвергаться гравитационному воздействию нашей звезды. Если предсказание окажется верным, научному сообществу, вероятно, придется пересмотреть границы Солнечной системы.

Астрономия
# звезды
# межзвездная среда
# облако Оорта
# Солнечная система
# Солнце
# сфера хилла
# точка Лагранжа
Позавчера, 20:20
Олевия

Нейробиологи раскрыли механизм обезболивающего плацебо-эффекта

Все мы слышали о случаях, когда человек, получивший пустышку вместо лекарства, ощущал улучшение состояния. Это явление называется плацебо-эффектом и долгое время оставалось загадкой для ученых. Почему наши ожидания могут настолько сильно влиять на здоровье? Новая научная работа показала конкретные пути такого влияния.

Биология
# боль
# нейробиология
# нейронные пути
# плацебо
Позавчера, 13:22
Александр Березин

Европу бронзового века посчитали рыночной экономикой с шекелями

Значительное число близких по массе кусочков бронзы, захороненных в 800-2300 годах до нашей эры, могло быть своего рода монетами или «товарными деньгами», предположили авторы новой научной работы. Эта гипотеза вызывает значительное количество вопросов.

Археология
# археология
# Бронзовый век
# экономика
26 июля
Игорь Байдов

Самую древнюю египетскую пирамиду могли построить с помощью специального лифта

Существует несколько гипотез о том, как на самом деле древние египтяне строили свои пирамиды. Если о способах возведения монументальных сооружений и инструментах, которые использовали строители, более-менее известно, то о методах доставки блоков и их установки мнения разнятся. Команда французских архитекторов и египтологов изучила ландшафт вокруг самой древней из сохранившихся египетских пирамид — Джосера — и рассказала, как египтяне могли доставлять и поднимать камни для ее строительства.

Археология
# Древний Египет
# пирамида Джосера
# пирамиды
# Фараоны
30 июля
Игорь Байдов

Ученые «раздвинули» границы Солнечной системы

Самой удаленной гипотетической границей Солнечной системы считается облако Оорта. Этот регион находится от нас на расстоянии чуть более одного светового года. Новая математическая модель двух американских ученых показала, что на самом деле наша система простирается гораздо дальше, чем предполагалось. Они выявили очень далекую область пространства, где космические объекты теоретически могут подвергаться гравитационному воздействию нашей звезды. Если предсказание окажется верным, научному сообществу, вероятно, придется пересмотреть границы Солнечной системы.

Астрономия
# звезды
# межзвездная среда
# облако Оорта
# Солнечная система
# Солнце
# сфера хилла
# точка Лагранжа
27 июля
Андрей

Ученые выяснили, где вымершие птицы прятались от первых людей в Новой Зеландии

Группа биологов смоделировала сокращение гигантских нелетающих птиц моа, истребленных людьми после заселения ими Новой Зеландии. Оказалось, что определенные экологические ниши служили убежищем для этих птиц, где они какое-то время «скрывались» от людей. Подобная реконструкция может подсказать пути сохранения еще существующих видов от антропогенного воздействия.

Биология
# вымершие виды
# истребление
# колонизация
# Моа
# нелетающие птицы
# Новая Зеландия
# птицы
12 июля
Александр Березин

У SpaceX закончилась самая длинная в истории человечества серия безаварийных пусков

Falcon 9 Block 5 впервые за три сотни запусков дал частично неудачный полет. Ракета выводила 20 спутников компании SpaceX, с 15 связь уже пропала, еще пять могут быть потеряны в ближайшее время.

Космонавтика
# Falcon 9
# SpaceX
# Starlink
# космонавтика
# космос
15 июля
Александр Березин

Планетологи нашли вход в гигантскую лунную пещеру, подходящую для базы

Авторы нового исследования впервые показали, что круглые провалы в лунной поверхности не просто близки к многокилометровым пещерам на естественном спутнике Земли, но и располагают тоннелями, ведущими в глубину.

Астрономия
# база на Луне
# космос
# лавовые трубки
# Луна
26 июля
Игорь Байдов

Самую древнюю египетскую пирамиду могли построить с помощью специального лифта

Существует несколько гипотез о том, как на самом деле древние египтяне строили свои пирамиды. Если о способах возведения монументальных сооружений и инструментах, которые использовали строители, более-менее известно, то о методах доставки блоков и их установки мнения разнятся. Команда французских архитекторов и египтологов изучила ландшафт вокруг самой древней из сохранившихся египетских пирамид — Джосера — и рассказала, как египтяне могли доставлять и поднимать камни для ее строительства.

Археология
# Древний Египет
# пирамида Джосера
# пирамиды
# Фараоны
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Астрономы установили источник яркости древнейшей галактики

    Вчера, 14:00

  2. Сочетание сигарет и вейпов вчетверо повысило риск рака легких

    Вчера, 13:01

  3. Ископаемой рыси из пещеры Таврида в Крыму диагностировали перелом передней лапы со смещением

    Вчера, 12:11

  4. Пермяки придумали, как учесть влияние температуры на свойства полимерных изделий

    Вчера, 10:25
Выбор редакции

Дозор окончен: почему NASA отключает орбитальный телескоп, выслеживающий опасные астероиды

Позавчера, 17:32

Последние комментарии

Дмитрий Акимов
3 часа назад
Иван, я за зарегался чтоб написать о рабочем способе , другие чтоб написать спасибо . а так да, выглядит как реклама .но это не она.если вы об

Как обойти ограничение скорости Youtube без VPNКак обойти ограничение скорости Youtube без VPN

Деятель
4 часа назад
Ребят, не ссорьтесь;)

Нейросеть Gen-3 научили создавать реалистичные видеороликиНейросеть Gen-3 научили создавать реалистичные видеоролики

Иван Колупаев
4 часа назад
Не обижайся, лапа 🙂 Так переврать слово, что сразу и не выговоришь, не каждому дано. Я может тебе даже завидую 😁

Нейросеть Gen-3 научили создавать реалистичные видеороликиНейросеть Gen-3 научили создавать реалистичные видеоролики

Александр Панов
4 часа назад
Александр, а фотографии пробития есть. Там глухая лобовая сторона, а амброзуры в бок смотрят. Большие корабли не могли близко подойти (мелко) и

Высадка в Нормандии: почему немцы не предотвратили операцию, хотя вполне могли?Высадка в Нормандии: почему немцы не предотвратили операцию, хотя вполне могли?

Иван Колупаев
5 часов назад
Дмитрий, а че все нахвальщики адгварда с одним коментом и зареганы 1 августа? 😁

Как обойти ограничение скорости Youtube без VPNКак обойти ограничение скорости Youtube без VPN

Дарья Г.
5 часов назад
Степан, почему же, как раз зарисовки Кеплера сами по себе наконец-то научно "расшифровали". А вот датировка по годичным кольцам деревьев — это уже

Астрономы раскрыли загадку зарисовок КеплераАстрономы раскрыли загадку зарисовок Кеплера

Mishanya TS
6 часов назад
Дмитрий, Спасибо тебе!!!! Все работает!

Как обойти ограничение скорости Youtube без VPNКак обойти ограничение скорости Youtube без VPN

ABRAHAM LINCOLN
6 часов назад
Иван, так и запишем "люди не ошибаются", а олухи не могут комментировать суть,без язвления над всем кроме сути.

Нейросеть Gen-3 научили создавать реалистичные видеороликиНейросеть Gen-3 научили создавать реалистичные видеоролики

Иван Колупаев
7 часов назад
Гарри, из коментов к статье про когнитивные искажения 😁https://journal.tinkoff.ru/list/smart-people-problems/

Сергей Марков: сценарий «Терминатора» не грозит нам ни в близком, ни в далеком будущемСергей Марков: сценарий «Терминатора» не грозит нам ни в близком, ни в далеком будущем

Рафаэль Камашев
7 часов назад
Возможно это были тройки звезд, где ближайший "сосед" уже улетел, а дальний - остался

Космический телескоп «Гайя» обнаружил десятки звездных пар, которых не должно бытьКосмический телескоп «Гайя» обнаружил десятки звездных пар, которых не должно быть

Иван Колупаев
7 часов назад
Евгений, вы в несколько раз занизили оценку запасов ядерного топлива (учитывая лишь уран-235) а так да "хватит на приблизительно" 300 лет. Особенно с

Китай начнет строительство единственной в мире АЭС на расплавленной соли тория в 2025 годуКитай начнет строительство единственной в мире АЭС на расплавленной соли тория в 2025 году

Евгений Киляев
8 часов назад
Sergey, Изотопа Урана-238 может и хватило бы, но в классических атомных реакторах используется топливо обогащенное Ураном-235, а уже его запасов хватит

Китай начнет строительство единственной в мире АЭС на расплавленной соли тория в 2025 годуКитай начнет строительство единственной в мире АЭС на расплавленной соли тория в 2025 году

Kokos
8 часов назад
1, ytf

Школьник из России придумал, как обойти замедление YouTube  Школьник из России придумал, как обойти замедление YouTube  

Александр Березин
8 часов назад
Hillel, просто по длине фронта 1-й А 7 дивизий бы не хватило.

Победил слабейший: как сражение на Марне перевернуло ход мировой историиПобедил слабейший: как сражение на Марне перевернуло ход мировой истории

Михаил Нет
9 часов назад
Дмитрий, помогло, благодарю. Насколько понимаю это бесплатно

Как обойти ограничение скорости Youtube без VPNКак обойти ограничение скорости Youtube без VPN

Евгений Соков
9 часов назад
Он не спроста держится рукой за очки... Его заставляют так говорить

Сергей Марков: сценарий «Терминатора» не грозит нам ни в близком, ни в далеком будущемСергей Марков: сценарий «Терминатора» не грозит нам ни в близком, ни в далеком будущем

Изумруд Халимбекова
10 часов назад
Разные миры и Медведица с медвежатами- шикарные фото!

Представлены снимки финалистов конкурса Siena Creative Photo Awards 2024Представлены снимки финалистов конкурса Siena Creative Photo Awards 2024

Елена Соколова
11 часов назад
Медведица с медвежатами, кит, котик и носорог! А вообще-ВСЁ!!! ПОТРЯСАЮЩЕ!!! "Как прекрасен этот мир, посмотри!"

Представлены снимки финалистов конкурса Siena Creative Photo Awards 2024Представлены снимки финалистов конкурса Siena Creative Photo Awards 2024

Иван Колупаев
11 часов назад
Крутенько конечно только как смотреть онлайн-курсы для подготовки к ЕГЭ и самое главное как работать с преподавателем. Тут скачивание не поможет.

Школьник из России придумал, как обойти замедление YouTube  Школьник из России придумал, как обойти замедление YouTube  

1 2
12 часов назад
Наверное у дискорда доступ к резервным серверам, которые ещё не вышли из строя....но скоро выйдут🤤

Школьник из России придумал, как обойти замедление YouTube  Школьник из России придумал, как обойти замедление YouTube  

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно