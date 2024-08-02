О мероприятии

«Мы есть то, что мы едим» – так говорил еще Гиппократ. Современные знания и технологии позволяют ученым проводить химический анализ всего, что окружает людей. Кажется, что для этого нужны громоздкие и сложные приборы и устройства, глубокие познания химии. Но так ли это на самом деле? Может ли человек без химического образования, заботящийся о своем здоровье и здоровье своей семьи, провести анализ пищевого продукта на предмет содержания в нем вредных и полезных веществ? Нет ли у нас в кармане такого прибора? Все ли функции смартфонов нам известны? Что таят в себе продукты? Об этом и многом другом поведает кандидат химических наук Ирина Игоревна Тимофеева.

Расписание Набережная Обводного канала, 74Б Санкт-Петербург 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация