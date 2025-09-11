По данным на август 2025 года, более 17,7 миллиона детей школьного возраста в России получают дополнительное образование в секциях по творческим, естественно-научным, техническим и гуманитарным направлениям. Ученый Пермского Политеха рассказал, нормально ли ребенку ходить только в школу и можно ли заставлять его посещать дополнительные занятия, а также как подобрать секцию по душе, какое количество кружков не перегрузит нервную систему и в какой форме можно сравнивать детей с другими, чтобы у них не пропала мотивация к развитию.