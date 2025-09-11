Уведомления
Слушатели узнают, что, как и зачем хранят криобанки.
О мероприятии
Криобанки хранят не только клетки и ткани для медицины и науки, но и селекционные образцы, редкие виды и даже надежды на продление жизни. От персональной медицины и 3D-принтинга органов до крионики и «заморозки навсегда» — врач Светлана Первых расскажет, что реально работает, а что пока остается на границе фантастики.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Дети до одного года способны концентрировать внимание лишь на непродолжительное время, но некоторые слова и действия помогают им лучше и дольше сосредотачиваться на объектах окружающего мира. Какие именно — выяснили американские ученые.
По данным на август 2025 года, более 17,7 миллиона детей школьного возраста в России получают дополнительное образование в секциях по творческим, естественно-научным, техническим и гуманитарным направлениям. Ученый Пермского Политеха рассказал, нормально ли ребенку ходить только в школу и можно ли заставлять его посещать дополнительные занятия, а также как подобрать секцию по душе, какое количество кружков не перегрузит нервную систему и в какой форме можно сравнивать детей с другими, чтобы у них не пропала мотивация к развитию.
Ученые впервые смогли создать видимый в оптическом диапазоне темпоральный кристалл. Для этого они использовали жидкие кристаллы.
Для разрыва связи между атомами водорода понадобились золото, титан и ультрафиолетовое излучение. Полученный водород ученые использовали для преобразования углекислого газа в этилен.
Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
