Лекция
12+
Криотехнологии: заморозим себя для будущего?

Слушатели узнают, что, как и зачем хранят криобанки.

Инжинириум МГТУ им. Н.Э. Баумана
13 сентября, 14:00 Идет 1 ч
Бесплатно Стоимость
Москва Бригадирский пер., д. 13

О мероприятии

Криобанки хранят не только клетки и ткани для медицины и науки, но и селекционные образцы, редкие виды и даже надежды на продление жизни. От персональной медицины и 3D-принтинга органов до крионики и «заморозки навсегда» — врач Светлана Первых расскажет, что реально работает, а что пока остается на границе фантастики.

Расписание
13
Суббота
Сентябрь 2025
Бригадирский пер., д. 13 Москва
14:00
Бесплатно
Предварительная регистрация не требуется.
Дополнительная информация
Адрес

Бригадирский пер., д. 13

11 сентября, 05:01
Александр Речкин
3
# биология
# крионика
# технологии
Комментарии

Последние комментарии

Валерий Поляков
40 минут назад
Интересно 🤔 скольких людей в этот момент принесли в жертву "фанатики" !?🤔

Лучшие снимки второго полного лунного затмения 2025 года

Николай Бондарь
1 час назад
elegantslave0, согласен,что в Европе есть и наркоманы и бездомные,и их немало. Только и те и другие нигде не работают,а живут чисто на пособия. Те,кто

Карта: уровень бедности в разных странах Европы

Эдуард Матлак
3 часа назад
Для стабилизации моментнтного перепроизвтодства энергии в таких обьемах на данный момент поможет закачка воздуха в подземные хранилища и

Китай терпит миллиардные убытки из-за солнечных панелей

Alexander Kedrov
4 часа назад
Дмитрий, такое бывает, но очень редко. Статья, если читать вдумчиво и строго, по сути - каша. Также как и статья на Reuters, на которую она ссылается.

Китай терпит миллиардные убытки из-за солнечных панелей

Alex Berg
5 часов назад
Бред сумашедшего а не пост. ВВП по ппс не показывает реального уровня жизни или экономического состояния. Это не имеет смысла. Реальный ВВП

Рейтинг: размеры экономик стран Европы по ВВП (ППС) в 2025 году

Мистер The
5 часов назад
О, отличные болванки для 'Магур' третьего поколения. Любо ))

В Крыму спустили на воду новые российские корабли проекта 22800

Мистер The
5 часов назад
Под этот маня-концепт будет удобно распилить триллион-другой. Этот Ванька заплатит за все ©

Новая архитектура поможет работать миллиардам устройств без сбоев

Andrey Andreev
6 часов назад
ППС это реально чушь собачья. Считают примерно так: -В США Кадиллак+iPhone+Nike=$60.000 -В России Лада+BQ+кеды "Скороход"=$15.000 И получается, что в России для

Рейтинг: размеры экономик стран Европы по ВВП (ППС) в 2025 году

Artem Suleymanov
6 часов назад
Eugene, даже не смешно

В США раскритиковали новейшую российскую ракету «Союз-5»

Vasile Sucner
6 часов назад
Евгений, в США штрафы большие и контроль, и много фабрик по утилизации, технологичная страна, в которой работают законы о штрафах.

Инфографика: источники пластикового мусора в Мировом океане

Имя Фамилия
7 часов назад
Давно известно, что комары летят на запах пота, температуру >36 градусов и любят диабетиков, потому что у них кровь сладкая. Лучше б анализ на сахар

Пьющие пиво оказались «магнитом» для комаров

Игорь Коняшов
7 часов назад
Serjo, Я всего лишь подчеркнул базовые вещи. Вы же говорите о гипотетических нюансах

SpaceX провела крупнейшую сделку в истории космической связи с целью монополизировать рынок

Игорь Коняшов
7 часов назад
журавлёв, Да, есть вещи, невозможные с точки зрения физики) Нарушение закона сохранения энергии например)) Или закон рассеяния электромагнитных

SpaceX провела крупнейшую сделку в истории космической связи с целью монополизировать рынок

Игорь Коняшов
7 часов назад
Сергей, Видимо вы гуманитарий...Понятно)

SpaceX провела крупнейшую сделку в истории космической связи с целью монополизировать рынок

Eugene Popov
8 часов назад
Вячеслав, современные ракеты хоть и основаны на разработках советского периода, но это совсем другие ракеты. Это как говорить что мы до сих пор на

В США раскритиковали новейшую российскую ракету «Союз-5»

Eugene Popov
8 часов назад
Artem, все вопросы к МВФ и Всемирному Банку. Или они такие глупые и легковерные? А чего тогда другие не нарисуют? Или у тебя все вокруг такие честные,

В США раскритиковали новейшую российскую ракету «Союз-5»

Виталий Корепанов
8 часов назад
Автор ошибается. Ещё одно забыл. Самые красивые радужные шубы получаются из меха Лабубу.

Ученые увеличили число известных животных с «радужным мехом» с одного до 10

Гена Пастухов
8 часов назад
Александр, понятно, что на 360 км сигнал улетит, вопрос в потребной мощности на передачу, чтобы был уловлен подходящий уровень. Или там какая-то

SpaceX провела крупнейшую сделку в истории космической связи с целью монополизировать рынок

Ксения Попова
9 часов назад
Ну какова красота))

Лучшие снимки второго полного лунного затмения 2025 года

Агдали
9 часов назад
Я прочитала почти нечего не поняла Значит скоро настанет конец света или этот объект мимо пролитёт‽

Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

