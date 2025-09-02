О мероприятии

Нейронные сети становятся все более распространенным инструментом современного общества, помогая решать не только профессиональные задачи, но и повседневные задачи — от планирования поездок до составления рецептов блюд. Однако, несмотря на очевидные преимущества, важно понимать границы возможностей нейросетей и уметь распознавать искажения («галлюцинации») результатов.

Начальник отдела методической работы Санкт-Петербургского центра оценки качества образования и информационных технологий Наталия Матросова расскажет, каким образом можно применять нейросети в обычной жизни (на примере Gigachat) и попытается поймать их на «галлюцинациях».

Расписание Набережная Обводного канала, 74Б Санкт-Петербург 14:15 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация