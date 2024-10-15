О мероприятии

Когда и почему предок человека потерял свою шерсть? И потерял ли? На что годится то, что осталось? Почему люди не голые и не водные обезьяны, а, скорее, потеющие обезьяны? Почему предки посветлели или потемнели в процессе эволюции? А может, сначала потемнели, а потом посветлели? Зачем вся эта чехарда? И при чем тут неандерталец? Ответы на эти и многие другие вопросы даст научный журналист и популяризатор науки Александр Соколов.

Расписание ул. Бухаресткая 114к1 Санкт-Петербург 20:00 Купить