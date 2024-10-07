О том, как 3D-структура ДНК влияет на работу клеток в норме и при болезнях, расскажет доцент Сколтеха Екатерина Храмеева.

О мероприятии

Участников мероприятия в рамках фестиваля ожидают научно-популярная лекция, мастер-класс и розыгрыш призов.

В каждой клетке тела человека упаковано два метра ДНК. Это возможно благодаря сложной 3D-структуре этой молекулы. Именно на основе ДНК производятся все белки, из которых и собрано тело. Но ДНК во всем организме одинаковая, а клетки разные: есть печень, легкие, кожа и т. д. Как так получается? Все дело в сложной системе регуляторов. Разные регуляторы работают в разных органах, и один из главных — упаковка ДНК.

Но иногда в упаковке ДНК возникают поломки, которые связаны с различными заболеваниями, например, онкологическими. А влияют ли такие сбои на работу мозга? Ученые пока не знают ответа. Ведь многие поломки расположены не в генах, а в неработающих местах генома, и пока не понятно, на что они влияют. Однако расшифровка упаковки ДНК и изучение регуляции работы генов помогут понять роль подобных поломок в развитии заболеваний мозга.

О том, как 3D-структура ДНК влияет на работу клеток в норме и при болезнях, расскажет доцент Сколтеха Екатерина Храмеева.

Закрепить полученные на лекции знания, узнать, почему ДНК является самой важной молекулой, а главное — выделить ДНК своими руками участники мероприятия смогут на мастер-классе, который подготовили Вера Рыбко и Арина Холькина.

Расписание Большой бульвар д. 30, стр. 1 Москва 14:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация