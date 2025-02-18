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Лекция
12+
География: строение Земли

Слушатели узнают, как формируются материки и океаны.

Политехнический музей
3 марта, 19:30 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14

О мероприятии

Как геологи изучают строение Земли? Где и почему происходят землетрясения и извержения вулканов? Как формируются материки и океаны? И где искать полезные ископаемые? Аспирант геологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, лаборант Музея землеведения, младший научный сотрудник Геологического института РАН Вячеслав Боголюбский расскажет, почему движутся литосферные плиты, и поведает про самые сейсмически активные районы мира.

Расписание
3
Понедельник
Март 2025
ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14 Москва
19:30
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14

Только что
Александр Речкин
1
# география
# геология
# Земля
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Астрономия
# галактические нити
# космос
# крупномасштабная структура вселенной
# сверхскопление галактик
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