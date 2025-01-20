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Слушатели обсудят, как использовать уравнения Эйнштейна, чтобы сделать ворп-драйв.
О мероприятии
В фантастических фильмах космические корабли легко перемещаются по Вселенной, используя ворп-двигатели — гипотетические устройства, которые работают за счет деформации пространства и позволяют фантастам перемещать корабли быстрее скорости света. Вжуууух — и вы на другом краю галактики.
Современные возможности космических перелетов ограничены технологиями. Но что, если предположить сколь угодно продвинутые технологии? Тогда люди останутся один на один с ограничениями со стороны законов природы. Доктор физико-математических наук Алексей Семихатов обсудит несколько галактических достопримечательностей, заслуживающих посещения — от курьезных планетных систем до черных дыр. Участники мероприятия увидят, как на возможность полета к ним влияют замедление времени и баланс массы и энергии. А кроме того, обсудят, как использовать уравнения Эйнштейна, чтобы сделать ворп-драйв.
Проспект Мира, дом 119, строение 34
Совсем скоро наступит неделя, когда россияне массово начнут окунаться в ледяную купель. Для кого-то это случится впервые, но есть и те, кто регулярно закаливается, обтирается снегом или даже моржует. Эксперты Пермского Политеха рассказали, почему в Крещение всегда мороз, для кого окунание в прорубь станет полезным, а кому стоит избежать погружения в холодную воду, как правильно закаляться, что такое фространнинг и почему он помогает худеть быстрее.
Марсианский кратер Гейл, возможно, когда-то был озером. Во всяком случае, там миллиарды лет сохраняются довольно многочисленные следы воды, которые второй десяток лет продолжает находить марсоход Curiosity. Недавно на очередных присланных им снимках заметили еще две необычные особенности — волнообразные «ребристые» структуры, в которых планетологи опознали следы, оставленные плескавшейся в кратере водой.
Одни из самых ярких объектов во Вселенной — квазары — представляют собой очень яркие ядра далеких галактик, чье излучение исходит из окрестностей сверхмассивных черных дыр. Недавно астрономы сообщили об обнаружении необычного «переменчивого» квазара, который они увидели таким, каким он был более 13 миллиардов лет назад. Яркость объекта под названием J1429+5447 увеличилась более чем в два раза всего за 110 дней. Открытие, сделанное с помощью орбитальных обсерваторий NuSTAR и Chandra, позволяет разгадать тайны эпохи реионизации Вселенной.
Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.
Ученые Северо-Западного университета (США) синтезировали новый материал с исключительными свойствами. Очень прочный, но в то же время гибкий и легкий, полученный ими полимер может изготавливаться в больших объемах, а применяться при создании бронежилетов и баллистических тканей.
По распространению сейсмических волн в недрах Земли геологи словно «сканируют» планету и обнаруживают все больше интересных особенностей ее внутреннего строения. Недавно очередное такое исследование заставило ученых особенно внимательно рассмотреть то, что скрывается под Тихоокеанской литосферной плитой.
Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.
По распространению сейсмических волн в недрах Земли геологи словно «сканируют» планету и обнаруживают все больше интересных особенностей ее внутреннего строения. Недавно очередное такое исследование заставило ученых особенно внимательно рассмотреть то, что скрывается под Тихоокеанской литосферной плитой.
Ученые из Троицкого института инновационных и термоядерных исследований, МФТИ и МЭИ совершили значительный прорыв в области защиты материалов от экстремальных тепловых нагрузок, характерных для условий управляемого термоядерного синтеза.
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Дозор окончен: почему NASA отключает орбитальный телескоп, выслеживающий опасные астероиды
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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