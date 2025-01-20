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Лекция
12+
Космические путешествия по галактике: как и в чем нас ограничивают не технологии, а законы природы?

Слушатели обсудят, как использовать уравнения Эйнштейна, чтобы сделать ворп-драйв.

Космонавтика и авиация
26 января, 18:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект Мира, дом 119, строение 34

О мероприятии

В фантастических фильмах космические корабли легко перемещаются по Вселенной, используя ворп-двигатели — гипотетические устройства, которые работают за счет деформации пространства и позволяют фантастам перемещать корабли быстрее скорости света. Вжуууух — и вы на другом краю галактики.

Современные возможности космических перелетов ограничены технологиями. Но что, если предположить сколь угодно продвинутые технологии? Тогда люди останутся один на один с ограничениями со стороны законов природы. Доктор физико-математических наук Алексей Семихатов обсудит несколько галактических достопримечательностей, заслуживающих посещения — от курьезных планетных систем до черных дыр. Участники мероприятия увидят, как на возможность полета к ним влияют замедление времени и баланс массы и энергии. А кроме того, обсудят, как использовать уравнения Эйнштейна, чтобы сделать ворп-драйв.

Расписание
26
Воскресенье
Январь 2025
Проспект Мира, дом 119, строение 34 Москва
18:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект Мира, дом 119, строение 34

5 минут назад
Александр Речкин
1
# космос
# технологии
# физика
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Астрономия
# Curiosity
# гидросфера Марса
# древний Марс
# космос
# кратер Гейла
# марс
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