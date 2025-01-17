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Лекция
12+
Космос восходящего солнца. Самые интересные японские космические миссии

Слушатели узнают, как японцы изучали комету Галлея и создали самый большой модуль МКС.

Космонавтика и авиация
26 января, 16:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект Мира, дом 119, строение 34

О мероприятии

Когда говорят об успехах современной космонавтики, почему-то забывают о Японии. Эта страна словно осталась в тени славы большой тройки — США, России и Китая. А ведь японская космонавтика успела реализовать очень много интересных и важных проектов. Например, японцы изучали комету Галлея, создали самый большой модуль Международной космической станции, а так же стали первой в мире нацией, доставившей грунт с астероидов.

Японская космонавтика реализовала две миссии «Хаябуса» («Сапсан»), одни из самых интересных межпланетных миссий последних десятилетий. Их целью стало изучение астероидов и доставка образцов с его поверхности на Землю. В этих миссиях есть все: обстрел и бомбардировка астероида, вышедшие из строя в самый важный момент двигатели и даже многолетнее возвращение домой «на честном слове и на одном крыле». Обо всем этом расскажет научный журналист и популяризатор космонавтики Михаил Котов.

Расписание
26
Воскресенье
Январь 2025
Проспект Мира, дом 119, строение 34 Москва
16:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект Мира, дом 119, строение 34

56 минут назад
Александр Речкин
4
# космос
# технологии
# Япония
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Почему Красная армия не взяла Берлин зимой 1945 года, хотя вполне могла?

Uber Cynic
22 минуты назад
Иван, с западными плюшками - да выше. без плюшек - вряд ли. есть ли смысл рф при наличии яо с польшей воевать конвенционально? это хохляндию хотелось

Почему Красная армия не взяла Берлин зимой 1945 года, хотя вполне могла?

Иван Колупаев
52 минуты назад
Uber, разумеется боятся иначе мы давно бы имели так любимых вами "миротворцев" на Украине а если точнее то очередное "нашествие двунадесяти языков"

Почему Красная армия не взяла Берлин зимой 1945 года, хотя вполне могла?

Иван Колупаев
1 час назад
Uber, просто армия Украины в ее современном состоянии с учетом снабжения западной техникой и около миллионной численности должна быть намного выше

Почему Красная армия не взяла Берлин зимой 1945 года, хотя вполне могла?

Uber Cynic
2 часа назад
Александр, да да другая. могла ли сто (риторическое округление) лет назад красная армия взять берлин зимой а не весной? а могла ли буржуазная армия

Почему Красная армия не взяла Берлин зимой 1945 года, хотя вполне могла?

Александр Березин
2 часа назад
Uber, ваши неверные ожидания -- это исключительно ваша проблема. Не моя. Что я думаю -- я уже давно сказал. Но, разумеется, не здесь. Здесь, если что, тема

Почему Красная армия не взяла Берлин зимой 1945 года, хотя вполне могла?

Uber Cynic
2 часа назад
Александр, в данном контексте я знаю достаточно - сто лет назад фрицы быстро разгромили польшу\францию и вы сей общеизвестный факт никак не

Почему Красная армия не взяла Берлин зимой 1945 года, хотя вполне могла?

Александр Березин
3 часа назад
Uber, еще раз повторю: вы не знаете историю ни Польши, ни Франции, ни Германии, ни России. Как, впрочем, и их современность. Поэтому смысла обсуждать

Почему Красная армия не взяла Берлин зимой 1945 года, хотя вполне могла?

Uber Cynic
3 часа назад
Потапов, да "уважаемые западные партнёры" как-то не особо боятся красных линий... либо не верят в применение кремлём яо либо знают что-то такое

Почему Красная армия не взяла Берлин зимой 1945 года, хотя вполне могла?

Антон Кучерук
4 часа назад
Terenko, правда глаза колит? Россия отстаёт по развитию от Штатов на лет 20 😂

Нехватка меди не даст США перейти на электромобили, заявили ученые

Антон Кучерук
4 часа назад
Terenko, Боже, Храни Америку 💪

Нехватка меди не даст США перейти на электромобили, заявили ученые

Uber Cynic
4 часа назад
заметьте что циферка с китаем одинаковая 0.0788 и рф на 3-е место можно подвинуть. армия рф на 2-м месте только благодаря арсеналу яо который судя по

Опубликован новый рейтинг сильнейших армий мира 

Потапов Сергей
4 часа назад
Uber, ЯО досталось да врядли осталось (именно советское). Срок хранения ЯО 20-30 лет.

Почему Красная армия не взяла Берлин зимой 1945 года, хотя вполне могла?

Гена Пастухов
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Uber Cynic
14 часов назад
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