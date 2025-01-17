О мероприятии

Когда говорят об успехах современной космонавтики, почему-то забывают о Японии. Эта страна словно осталась в тени славы большой тройки — США, России и Китая. А ведь японская космонавтика успела реализовать очень много интересных и важных проектов. Например, японцы изучали комету Галлея, создали самый большой модуль Международной космической станции, а так же стали первой в мире нацией, доставившей грунт с астероидов.

Японская космонавтика реализовала две миссии «Хаябуса» («Сапсан»), одни из самых интересных межпланетных миссий последних десятилетий. Их целью стало изучение астероидов и доставка образцов с его поверхности на Землю. В этих миссиях есть все: обстрел и бомбардировка астероида, вышедшие из строя в самый важный момент двигатели и даже многолетнее возвращение домой «на честном слове и на одном крыле». Обо всем этом расскажет научный журналист и популяризатор космонавтики Михаил Котов.

Расписание Проспект Мира, дом 119, строение 34 Москва 16:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация