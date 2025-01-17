Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Слушатели узнают, как японцы изучали комету Галлея и создали самый большой модуль МКС.
О мероприятии
Когда говорят об успехах современной космонавтики, почему-то забывают о Японии. Эта страна словно осталась в тени славы большой тройки — США, России и Китая. А ведь японская космонавтика успела реализовать очень много интересных и важных проектов. Например, японцы изучали комету Галлея, создали самый большой модуль Международной космической станции, а так же стали первой в мире нацией, доставившей грунт с астероидов.
Японская космонавтика реализовала две миссии «Хаябуса» («Сапсан»), одни из самых интересных межпланетных миссий последних десятилетий. Их целью стало изучение астероидов и доставка образцов с его поверхности на Землю. В этих миссиях есть все: обстрел и бомбардировка астероида, вышедшие из строя в самый важный момент двигатели и даже многолетнее возвращение домой «на честном слове и на одном крыле». Обо всем этом расскажет научный журналист и популяризатор космонавтики Михаил Котов.
Проспект Мира, дом 119, строение 34
По распространению сейсмических волн в недрах Земли геологи словно «сканируют» планету и обнаруживают все больше интересных особенностей ее внутреннего строения. Недавно очередное такое исследование заставило ученых особенно внимательно рассмотреть то, что скрывается под Тихоокеанской литосферной плитой.
IT-специалисты создали модель искусственного интеллекта, которая переводит текст с одного языка на другой в четырех разных режимах и делает это точнее предшественников. Разработка будет доступна для некоммерческого использования.
Американские исследователи, ранее выявившие у кошек почти 300 выражений морды, продолжили изучать лицевые сигналы Felis catus. В совместной работе с израильскими коллегами специалисты раскрыли новые детали о мимике популярных домашних питомцев. Сделать это ученым помогли инструменты искусственного интеллекта.
Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.
По распространению сейсмических волн в недрах Земли геологи словно «сканируют» планету и обнаруживают все больше интересных особенностей ее внутреннего строения. Недавно очередное такое исследование заставило ученых особенно внимательно рассмотреть то, что скрывается под Тихоокеанской литосферной плитой.
IT-специалисты создали модель искусственного интеллекта, которая переводит текст с одного языка на другой в четырех разных режимах и делает это точнее предшественников. Разработка будет доступна для некоммерческого использования.
Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.
Ученые из Троицкого института инновационных и термоядерных исследований, МФТИ и МЭИ совершили значительный прорыв в области защиты материалов от экстремальных тепловых нагрузок, характерных для условий управляемого термоядерного синтеза.
Согласно популярному утверждению, человеческая мысль — едва ли не самое быстрое, что существует в природе. Даже свет многие считают менее быстрым, поскольку он распространяется со скоростью 300 тысяч километров в секунду, а мысль — «мгновенно». Однако новое исследование опровергло бытовую логику. Ученые из Калтеха измерили скорость, с которой человек обрабатывает информацию, и обнаружили, что основные когнитивные процессы во много раз медленнее не только распространения света, но и низкоскоростного интернета.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Компьютерная эволюция
Межзвездный роуминг
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии