О мероприятии

Все с детства слышали, что на противоположном конце Земли есть шестой материк под названием «Антарктида». Но сколько людей на нем побывало?

Почему столько стран имеют там свои станции? Почему материк все еще никому не принадлежит? Кто изучает Антарктику и зачем? Ответы на эти и многие другие вопросы даст метеоролог, младший научный сотрудник Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН Екатерина Марчук.

Расписание Знаменка 11/11 с1 Москва 19:00 Купить