Слушатели узнают о том, как влияют магнитные бури на технические средства и системы.

О мероприятии

Доктор технических наук Владимир Минлигареев расскажет о том, какие средства мониторинга и оповещения по опасным гелиогеофизическим явлениям существуют в стране и в мире и покажет технические средства мониторинга космической погоды, включая орбитальную группировку.

Помимо этого, слушатели увидят зарождение и развитие солнечных вспышек, полярных сияний и магнитных бурь, а также движение магнитных полюсов Земли.

Расписание Новая площадь, д. 10, с .2 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация