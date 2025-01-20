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Слушатели узнают про историю открытия панд, особенности их анатомии и образа жизни.
О мероприятии
Что объединяет Московский зоопарк и китайский Новый год? Конечно же, большая панда — национальное сокровище Китая и символ его дипломатии.
Сотрудник культурно-просветительного отдела зоопарка Елена Козлова познакомит слушателей с историей открытия панд, особенностями их анатомии и образа жизни. Участники мероприятия узнают, почему у зверя такая большая голова и как животное умудряется держать тонкий бамбуковый стебель лапой. Посмотрят, в каких провинциях Китая обитает панда и всегда ли она имеет знакомую черно-белую окраску. Слушатели вспомнят всех панд, которые когда-либо жили в Московском зоопарке, и, конечно же, узнают о Катюше — первом детеныше этого вида, рожденном в России.
ул. Большая Грузинская, д. 1, стр. 1
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По распространению сейсмических волн в недрах Земли геологи словно «сканируют» планету и обнаруживают все больше интересных особенностей ее внутреннего строения. Недавно очередное такое исследование заставило ученых особенно внимательно рассмотреть то, что скрывается под Тихоокеанской литосферной плитой.
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