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Лекция
12+
Большая панда

Слушатели узнают про историю открытия панд, особенности их анатомии и образа жизни.

Московский зоопарк
30 января, 19:30 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Большая Грузинская, д. 1, стр. 1

О мероприятии

Что объединяет Московский зоопарк и китайский Новый год? Конечно же, большая панда — национальное сокровище Китая и символ его дипломатии.

Сотрудник культурно-просветительного отдела зоопарка Елена Козлова познакомит слушателей с историей открытия панд, особенностями их анатомии и образа жизни. Участники мероприятия узнают, почему у зверя такая большая голова и как животное умудряется держать тонкий бамбуковый стебель лапой. Посмотрят, в каких провинциях Китая обитает панда и всегда ли она имеет знакомую черно-белую окраску. Слушатели вспомнят всех панд, которые когда-либо жили в Московском зоопарке, и, конечно же, узнают о Катюше — первом детеныше этого вида, рожденном в России.

Расписание
30
Четверг
Январь 2025
ул. Большая Грузинская, д. 1, стр. 1 Москва
19:30
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Большая Грузинская, д. 1, стр. 1

18 минут назад
Александр Речкин
1
# биология
# животные
# панды
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