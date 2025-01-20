О мероприятии

Что объединяет Московский зоопарк и китайский Новый год? Конечно же, большая панда — национальное сокровище Китая и символ его дипломатии.

Сотрудник культурно-просветительного отдела зоопарка Елена Козлова познакомит слушателей с историей открытия панд, особенностями их анатомии и образа жизни. Участники мероприятия узнают, почему у зверя такая большая голова и как животное умудряется держать тонкий бамбуковый стебель лапой. Посмотрят, в каких провинциях Китая обитает панда и всегда ли она имеет знакомую черно-белую окраску. Слушатели вспомнят всех панд, которые когда-либо жили в Московском зоопарке, и, конечно же, узнают о Катюше — первом детеныше этого вида, рожденном в России.

Расписание ул. Большая Грузинская, д. 1, стр. 1 Москва 19:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация