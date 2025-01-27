О мероприятии

Пылевые частицы и их зарядка играют важную роль в процессах, происходящих в ионосфере Земли, и в возникновении различных явлений. Динамика заряженных пылевых частиц, конденсация на них паров воды и другие эффекты открывают перед нами красочные картины на небе, которые можно наблюдать в определенное время года и в определенных местах земного шара.

Кандидат физико-математических наук Татьяна Морозова расскажет о таких необычайных атмосферных явлениях, как серебристые облака, электрофонные звуки, которые появляются одновременно с пролетом метеорных тел, возникновение радиошумов и зеленого свечения в ионосфере Земли, генерация вихрей и инфразвуковых колебаний.

Расписание 4-й Сыромятнический пер., 1/8 стр 21 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация