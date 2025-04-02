О мероприятии

У Армении есть огромное космическое наследие. В республике была сосредоточена практически вся астрофизика и астрономия СССР. А главным конструктором советского лунохода и первого в мире марсохода был армянин.

Сейчас космонавтика в стране возрождается. В декабре 2023 года первый спутник, сделанный в Армении отправился на орбиту. В марте 2024 прошла марсианская имитационная миссия — подготовка к полету на Марс.

Космический инженер Марат Айрапетян расскажет о том, как создавался первый армянский спутник, о предстоящей марсианской миссии и о будущем космонавтики в Армении.

Расписание Проспект Мира, дом 33, корп. 1 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация