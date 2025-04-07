О мероприятии

Понимание, как устроена и как развивается Вселенная, опирается на систему абстракций, которые выходят за пределы непосредственного человеческого опыта. Физика ХХ века потребовала создания новых математических конструкций, часто противоречащих людской интуиции.

Абстракции, которые лежат в основе современных физических теорий, обеспечивают лучшее возможное описание мира. Но ни одна система абстракций не является абсолютной и окончательной. Все ли аспекты картины мира находятся в согласии друг с другом? Как далеко в неизведанное продолжаются концепции, которыми пользуются ученые? Где проходят границы познания? Белые пятна в современной картине мира — напоминание о том, что даже самые фундаментальные из известных концепций имеют ограниченную область применимости. Об этих пятнах и теориях расскажет доктор физико-математических наук Алексей Семихатов.

Расписание Проспект мира 123Б Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация