О мероприятии

Люди всегда были социальными существами. Общение, обмен информацией, взаимодействие с другими — все это глубоко заложено в эволюционной программе. Однако на протяжении тысячелетий наши предки выбирали разные пути выживания: одни делали ставку на жестокую конкуренцию, другие полагались на взаимопомощь и кооперацию. Какая из этих стратегий оказалась более успешной? И что это говорит о нас, современных людях?

Антрополог Станислав Владимирович Дробышевский расскажет:

Как кооперация помогала выживать древним сообществам?

Почему конкуренция иногда играла против выживания вида?

Какие стратегии взаимодействия с окружающими мы унаследовали от наших предков?

Поведенческие ловушки эволюции: как природные механизмы взаимодействия влияют на нас сегодня?

Какая стратегия оказалась решающей для выживания человечества?

Расписание ул. Гороховая, 47 Санкт-Петербург 20:00 Купить