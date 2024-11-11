Слушатели узнают про уникальные вещества, которые играют ключевую роль в химических процессах.

О мероприятии

Катализаторы — это уникальные вещества, которые играют ключевую роль в химических процессах. Они ускоряют реакции между веществами, сами оставаясь при этом неизменными.

Без катализаторов жизнь на Земле не могла бы существовать: они обеспечивают функционирование живых организмов, участвуя в метаболизме; они помогают телам людей превращать пищу в энергию; они защищают от вредных автомобильных выхлопов, преобразуя токсичные вещества в безопасные газы.

Как же их найти? Почему катализаторы — возможный ответ на проблему изменяющегося климата? Ответы на эти и многие другие вопросы даст кандидат химических наук Денис Жилин.

Расписание Ленинградский просп., д. 80, к. 11 Москва 17:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация