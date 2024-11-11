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Слушатели узнают про морфологические особенности отдельных групп черепах.
О мероприятии
Кандидат биологических наук Игорь Данилов расскажет про современное представление об историческом развитии черепах от их древнейших представителей до современных групп в связи с палеобиогеографическими событиями и освоением пресноводных, морских и сухопутных местообитаний; будут описаны морфологические особенности отдельных групп черепах и рассказано об особенностях их эволюции.
набережная реки Фонтанки, д. 15
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