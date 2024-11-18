О мероприятии

Насколько «красота — страшная сила» и действительно ли она «в глазах смотрящего»? Кандидат психологических наук Ольга Сварник расскажет, как биологические процессы влияют на предпочтения людей. Лектор обсудит факторы, влияющие на выживание и размножение, которые подсознательно учитывают люди, оценивая красоту другого человека. Слушатели узнают больше о стереотипе «красота — это хорошо» и о том, как связан внешний вид и представление о характере человека.

Расписание Проспект мира 123Б Москва 14:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация