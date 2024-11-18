  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
12+
Мозг и восприятие красоты

Слушатели узнают, как по работе мозга понять, что человеку что-то нравится.

ВДНХ
24 ноября, 14:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект мира 123Б

О мероприятии

Насколько «красота  —  страшная сила» и действительно ли она «в глазах смотрящего»? Кандидат психологических наук Ольга Сварник расскажет, как биологические процессы влияют на предпочтения людей. Лектор обсудит факторы, влияющие на выживание и размножение, которые подсознательно учитывают люди, оценивая красоту другого человека. Слушатели узнают больше о стереотипе «красота — это хорошо» и о том, как связан внешний вид и представление о характере человека. 

Расписание
24
Воскресенье
Ноябрь 2024
Проспект мира 123Б Москва
14:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект мира 123Б

7 минут назад
Александр Речкин
2
# биология
# красота
# мозг человека
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 12:32
Evgenia

Физики экспериментально подтвердили существование нового типа сверхпроводимости

Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.

Физика
# нематическая сверхпроводимость
# сверхпроводимость
# экспериментальная физика
# электроны
15 ноября
Елизавета Александрова

Астрофизики предложили новую версию происхождения Луны

Принято считать, что естественный спутник Земли возник в результате ее столкновения с другой планетой, но к этой версии есть вопросы. Теперь ученые предложили рассмотреть сценарий возможного захвата Луны притяжением Земли из пролетавшей мимо двойной системы.

Астрономия
# двойные системы
# импактная гипотеза
# космос
# Луна
# происхождение Луны
# Тейя
Вчера, 12:46
Юлия Позднякова

СКИФ: Секреты самого амбициозного научного проекта России. Интервью с Евгением Левичевым

Евгений Левичев с командой коллег работает над созданием источника синхротронного излучения — по сути большого рентгеновского «микроскопа», с помощью которого геологи, биологи, химики и другие специалисты смогут получить новую и полезную информацию. Задача у Евгения Борисовича непростая — сделать установку с рекордными параметрами: придумать оригинальные технические решения, смоделировать процесс и настроить все наилучшим образом. Член-корреспондент РАН Евгений Борисович Левичев — директор Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ») и заместитель директора Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН).

Интервью
# коллайдер
# синхротрон
# ускоритель частиц
# физика
# ядерная физика
Выбор редакции
Позавчера, 12:32
Evgenia

Физики экспериментально подтвердили существование нового типа сверхпроводимости

Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.

Физика
# нематическая сверхпроводимость
# сверхпроводимость
# экспериментальная физика
# электроны
15 ноября
Елизавета Александрова

Астрофизики предложили новую версию происхождения Луны

Принято считать, что естественный спутник Земли возник в результате ее столкновения с другой планетой, но к этой версии есть вопросы. Теперь ученые предложили рассмотреть сценарий возможного захвата Луны притяжением Земли из пролетавшей мимо двойной системы.

Астрономия
# двойные системы
# импактная гипотеза
# космос
# Луна
# происхождение Луны
# Тейя
Вчера, 10:02
Михаил Орлов

Пластилин помог зоологам узнать, кто нападает на дождевых червей

Давно известно, что дождевые черви связывают собой надземные и подземные пищевые цепи. Оставалось неясным, насколько часто они становятся жертвами жителей поверхности и кто именно их поедает. Авторы нового исследования использовали муляжи из пластилина и по следам на нем узнали, от кого дождевые черви страдают особенно часто.

Биология
# беспозвоночные
# пищевые цепи
# черви
# экология
# экосистемы
30 октября
Елизавета Александрова

Марсоход Perseverance вскрыл кусок породы и обнаружил внутри зеленые пятна

Под рыжим верхним слоем с виду обычного камня открылся целый калейдоскоп довольно неожиданных оттенков. Это особенно интересно с учетом того, где лежит камень — в марсианском кратере, который по всем признакам когда-то был озером.

Астрономия
# Perseverance
# космос
# марс
# марсоходы
# органика в космосе
Позавчера, 12:32
Evgenia

Физики экспериментально подтвердили существование нового типа сверхпроводимости

Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.

Физика
# нематическая сверхпроводимость
# сверхпроводимость
# экспериментальная физика
# электроны
31 октября
Татьяна

Химики получили вещества, нарушающие введенное 100 лет назад правило

Органические молекулы с пи-связью образуют очень устойчивые геометрии, которые не любят нарушаться. В 1924 году немецкий химик Юлиус Бредт сформулировал соответствующий запрет, вошедший в учебники химии. Тем не менее это в некоторых случаях возможно. В новой работе американские исследователи представили несколько «антибредтовских» соединений из класса олефинов.

Химия
# ковалентные связи
# олефины
# органические молекулы
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Психологи проверили, правда ли люди в отношениях счастливее «одиночек»

    8 минут назад

  2. Диабет второго типа и амилоидные белки ускорили атрофию мозга 

    2 часа назад

  3. Физики создали механический кубит

    4 часа назад

  4. СКИФ: Секреты самого амбициозного научного проекта России. Интервью с Евгением Левичевым

    Вчера, 12:46
Выбор редакции

СКИФ: Секреты самого амбициозного научного проекта России. Интервью с Евгением Левичевым

Вчера, 12:46

Последние комментарии

Илья Владимирович
45 секунд назад
Роман, соединения чего? Направления. Т.е это не два сущ в именительном.

Физики экспериментально подтвердили существование нового типа сверхпроводимостиФизики экспериментально подтвердили существование нового типа сверхпроводимости

KGB 48
2 минуты назад
Ну тогда появляется вопрос, почему образцы с Апполона по составу схожу с земными, если вы понимаете о чем я ;)

Астрофизики предложили новую версию происхождения ЛуныАстрофизики предложили новую версию происхождения Луны

Naked Scientist
53 минуты назад
Иван, именно! Жизнь — это дрянь и чушь, ведущая к смерти. Любовь — источник супружеских измен, половых извращений и сексуальных преступлений.

Люди спутали ИИ-поэзию со стихами классиков и оценили ее вышеЛюди спутали ИИ-поэзию со стихами классиков и оценили ее выше

HISHNIK CHANNEL
56 минут назад
Ну когда начнут добычу золота платины и других редких металлов тогда они будут очень богаты

Starship сделает SpaceX одной из самых дорогих компаний в миреStarship сделает SpaceX одной из самых дорогих компаний в мире

Игорь Корн
2 часа назад
Уважаемый автор :) триллиард это достаточно серьезная сумма. Может все таки триллион? Не? :)

Starship сделает SpaceX одной из самых дорогих компаний в миреStarship сделает SpaceX одной из самых дорогих компаний в мире

Акела Промахнулся
2 часа назад
Хокинг прав сверхлюди положат конец человечеству сверхлюди уже среди нас Хокинг первая жертва🤕

Стивен Хокинг: сверхлюди положат конец человечествуСтивен Хокинг: сверхлюди положат конец человечеству

Игорь Корн
2 часа назад
Роман, эмоционально но не информативно :))

В Китае запустили в эксплуатацию «первую и крупнейшую в своем роде» плавучую солнечную электростанциюВ Китае запустили в эксплуатацию «первую и крупнейшую в своем роде» плавучую солнечную электростанцию

Иван Колупаев
2 часа назад
Yuri, пока Роскосмос не радует качеством. А надежность являет только у советских ракет. За сотни пусков там уже выявили все что могло сломаться. Но

В США заявили, что «Роскосмос» почти на 15 лет отстает от SpaceXВ США заявили, что «Роскосмос» почти на 15 лет отстает от SpaceX

Yuri Kudryavtsev
3 часа назад
Затем, что контрастный фон создаётся сравнением. А в сравнении познаётся, что лучше и что хуже. Так что лучше в данном случае, и что хуже? Если все

В США заявили, что «Роскосмос» почти на 15 лет отстает от SpaceXВ США заявили, что «Роскосмос» почти на 15 лет отстает от SpaceX

Shayhnur Hamitov
7 часов назад
Мне кажется, что внутри луны есть глыба не правильной формы довольно большая, обычно в таких сферах есть ядра правильной круглой формы, но тут

Астрофизики предложили новую версию происхождения ЛуныАстрофизики предложили новую версию происхождения Луны

Art St
7 часов назад
При самолётом старте надо усиливать корпус ракеты,чтобы он выдерживал разного рода нагрузки при горизонтальном полете и это как раз и съедает

В США заявили, что «Роскосмос» почти на 15 лет отстает от SpaceXВ США заявили, что «Роскосмос» почти на 15 лет отстает от SpaceX

Rinat Bagoutdinov
7 часов назад
Судя по глубине съёмки, этого дракона можно увидеть во время сноклинга

Отец-молодец: дайвер запечатлел яркого морского дракона с икройОтец-молодец: дайвер запечатлел яркого морского дракона с икрой

Иван Колупаев
8 часов назад
Пью, Византия это восточная часть Римской империи, с Германией контактировала западная. И то сказать "контактировала" 😁 - германские племена ее

Византия и Россия: как мы стали наследниками Восточной Римской империи? Интервью с Сергеем ПрокопенкоВизантия и Россия: как мы стали наследниками Восточной Римской империи? Интервью с Сергеем Прокопенко

1 2
9 часов назад
А мне кстати Delta III больше по дизайну зашла. Вторая скучная, карандаш, четвёртая какая-то бездушная без огонька, а Дельта-3 норм франкенштейн с

Маск рассказал, каким Starship станет в 2025 годуМаск рассказал, каким Starship станет в 2025 году

1 2
9 часов назад
Конечно Дельта - всё, это корпоративная попильная ракета коррупционной жирной корпорации. Забавно только что она летала без проблем, а ведь как

Маск рассказал, каким Starship станет в 2025 годуМаск рассказал, каким Starship станет в 2025 году

Rodomir Vasilevski
10 часов назад
Это Советский проект,олегархический огрызок просто пытается сделать вид бурной деетельности. Ученые массаво уезжают из России,остаются одни

СКИФ: Секреты самого амбициозного научного проекта России. Интервью с Евгением ЛевичевымСКИФ: Секреты самого амбициозного научного проекта России. Интервью с Евгением Левичевым

Иван Колупаев
11 часов назад
Елена, а их на других сайтах уже забанили 😁

В Китае запустили в эксплуатацию «первую и крупнейшую в своем роде» плавучую солнечную электростанциюВ Китае запустили в эксплуатацию «первую и крупнейшую в своем роде» плавучую солнечную электростанцию

Роман Литвяков
11 часов назад
Игорь, вы вроде здоровый с виду. Но по рассуждениям...тот ещё ебобо

В Китае запустили в эксплуатацию «первую и крупнейшую в своем роде» плавучую солнечную электростанциюВ Китае запустили в эксплуатацию «первую и крупнейшую в своем роде» плавучую солнечную электростанцию

Роман Литвяков
11 часов назад
Михаил, гвозди научились

В Китае запустили в эксплуатацию «первую и крупнейшую в своем роде» плавучую солнечную электростанциюВ Китае запустили в эксплуатацию «первую и крупнейшую в своем роде» плавучую солнечную электростанцию

alexey al
12 часов назад
Юрий, в приличном обществе за подобные высказывания гонят в шею. Нет мозгов - так не пудрите мозги окружающим! Вера - ваш личный выбор. Держите ее в

Астрофизики предложили новую версию происхождения ЛуныАстрофизики предложили новую версию происхождения Луны

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно