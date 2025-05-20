О мероприятии

Карьера может существовать везде. Люди всегда хотели достичь высокого поста и большего влияния. Так обстояло дело и в Древнем Риме. Конечно, карьерные возможности здесь были неодинаковы для разных слоев населения. В эпоху республики основные возможности карьерного роста находились в руках патрициев — местной аристократии. В ходе долгой и острой политической борьбы плебеи отстояли возможности для участия в политике и получили возможности карьерного роста.

Честолюбивый римлянин мог пройти в ходе карьерного роста несколько обязательных должностей и в результате достичь высшей должности консула, после чего продолжить исполнять важные поручения Республики. Установление Империи принципиально поменяло ситуацию. Старые республиканские должности сохранились, хотя и утратили свое значение, уступив возможности доступа к верховному правителю. Несмотря на то, что императоры пытались поднять значение знати, важнейшие посты часто оказывались в руках людей низкого происхождения. В дальнейшем существенное значение приобретает военная карьера, которая при удаче могла дать полководцу даже императорскую диадему.

Заведующий сектором Античной археологии Северного Причерноморья Государственного Эрмитажа Александр Бутягин расскажет, как складывалась и изменялась карьера римлян, какие возможности и трудности возникали на этом пути у разных представителей римского общества в разные периоды истории Древнего Рима.

Расписание Измайловский пр., 2 Санкт-Петербург 19:30 Купить