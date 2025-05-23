Слушатели узнают о связях городов современного Узбекистана, Туркмении, Таджикистана и Афганистана с древними греками и персами.

О мероприятии

На территории Средней Азии расположено множество исторических областей, которые издревле славились уникальными памятниками истории. Земли Хорезма и Каракалпакии, торговые города Шелкового пути и столицы Тимуридов способны перенести путешественников в эпоху Александра Великого, очаровать восточной сказочностью и взбудоражить воображение хитросплетениями исторических событий, заманить на шумные базары драгоценными камнями и тканями. Здесь юрты стоят бок о бок с грандиозными дворцами. Руины буддийских храмов и зороастрийских святилищ соседствуют с голубыми куполами мечетей.

Доцент СПбГУПТД кафедры истории искусств, член российской ассоциации антиковедов, специалист по искусству и археологии Античного мира и Востока Мария Назарова с участниками мероприятия совершит путешествие от исчезающего Аральского Моря до берегов Аму-Дарьи, ставшей границей Афганистана. Слушатели узнают о связях городов современного Узбекистана, Туркмении, Таджикистана и Афганистана с древними греками и персами.

Расписание ул. Бухаресткая 114к1 Санкт-Петербург 20:00 Купить