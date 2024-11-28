Слушатели узнают, что такое историческая генетика и зачем она нужна.

О мероприятии

Историческая генетика — область исследований, сформировавшаяся на стыке естественно-научных и гуманитарных дисциплин, которая применяет современные методы молекулярной генетики для изучения древней ДНК, содержащейся в исторических, археологических и культурных объектах.

Это новый мощный инструмент для ответов на вопросы о том, как современный человек стал таким, какой он есть, и что именно становилось причиной генетических изменений в прошлом, о происхождении и миграционной истории древних и современных народов, открывает возможность реконструировать историю человечества и процессы формирования человека как биологического вида.

Доктор биологических наук, академик РАН Евгений Иванович Рогаев расскажет про методы, проблемы и успехи этой новой, бурно развивающейся области науки.

Расписание ул. Варварка, 6/1 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация