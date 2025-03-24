Слушатели узнают, почему кенгуру обитает только в Австралии и куда исчезли европейские жирафы и бегемоты.

О мероприятии

Обитали ли львы на Руси, и какой «лютый зверь» нападал на Владимира Мономаха? Могли ли слоны водиться в Южной Америке, а медведи бродить по африканским лесам? Почему кенгуру обитает только в Австралии и куда исчезли европейские жирафы и бегемоты? Как оказалось, что ареалы тапиров и аллигаторов разделены Тихим океаном, и могли ли они пересечь его вплавь?﻿

В чем загадка островного эффекта: на островах животные либо крупнее, либо мельче своих материковых сородичей? Как варан с острова Комодо превратился в гиганта? Какие тайны распространения животных ещё не раскрыты? Об этом и многих других современных открытиях в области зоогеографии расскажет кандидат биологических наук Алексей Александрович Мосалов.

Расписание Малый Знаменский пер., д. 11/11 Москва 19:00 Купить