  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
16+
Почему медведи не водятся в Африке? История расселения животных по нашей планете

Слушатели узнают, почему кенгуру обитает только в Австралии и куда исчезли европейские жирафы и бегемоты.

Medio Modo
5 апреля, 19:00 Идет 2 ч
1200 Стоимость
Москва Малый Знаменский пер., д. 11/11

О мероприятии

Обитали ли львы на Руси, и какой «лютый зверь» нападал на Владимира Мономаха? Могли ли слоны водиться в Южной Америке, а медведи бродить по африканским лесам? Почему кенгуру обитает только в Австралии и куда исчезли европейские жирафы и бегемоты? Как оказалось, что ареалы тапиров и аллигаторов разделены Тихим океаном, и могли ли они пересечь его вплавь?﻿

В чем загадка островного эффекта: на островах животные либо крупнее, либо мельче своих материковых сородичей? Как варан с острова Комодо превратился в гиганта? Какие тайны распространения животных ещё не раскрыты? Об этом и многих других современных открытиях в области зоогеографии расскажет кандидат биологических наук Алексей Александрович Мосалов.

Расписание
5
Суббота
Апрель 2025
Малый Знаменский пер., д. 11/11 Москва
19:00
Купить
Адрес

Малый Знаменский пер., д. 11/11

55 минут назад
Александр Речкин
1
# животные
# миграции
# природа
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 10:00
Михаил Орлов

Географы проверили российские города на «15-минутность»

Крупные современные города России — продукт своеобразной эволюции. Их морфология может сочетать историческую застройку, советское наследие и здания времен рыночной экономики. Авторы новой статьи — ученые из ВШЭ и Института географии РАН — заинтересовались, насколько российские города соответствуют современной концепции 15-минутного города. Она описывает доступность инфраструктуры для жителей: могут ли те самостоятельно добраться (пешком или на велосипеде) до школ, больниц, театров и других необходимых заведений за четверть часа.

Антропология
# география
# города
# городская среда
# регионы
# урбанистика
Позавчера, 12:01
Михаил Орлов

Палеонтологи описали динамику роста загадочного докембрийского животного

Прежде чем на Земле появились привычные нам животные, ее населяли «черновики Бога». Это таинственные существа, жившие в эдиакарском периоде и совсем не похожие на своих преемников. В новом исследовании ученые описали 211 окаменелостей мелкой двусторонне-симметричной Parvancorina minchami, найденных у берегов Белого моря. Авторы сумели реконструировать рост и развитие парванкорины, а также оценили продолжительность ее жизни.

Палеонтология
# вендобионты
# докембрий
# окаменелости
# протерозой
# эволюция
21 марта
РТУ МИРЭА

Создан тренажер для программистов в формате игры

В РТУ МИРЭА разработали образовательный проект — многопользовательскую игру API Wars, которая помогает развивать навыки программирования, frontend-разработки и социальной инженерии в увлекательной форме. Действие игры разворачивается в далеком будущем, где игроки, выступая в роли хакерских команд, пытаются взломать автоматизированный завод по производству роботов. Игра также вносит вклад в культурные тренды, используя элементы советского стиля.

РТУ МИРЭА
# игра
# компьютерная игра
# образование
# программисты
Вчера, 10:00
Михаил Орлов

Географы проверили российские города на «15-минутность»

Крупные современные города России — продукт своеобразной эволюции. Их морфология может сочетать историческую застройку, советское наследие и здания времен рыночной экономики. Авторы новой статьи — ученые из ВШЭ и Института географии РАН — заинтересовались, насколько российские города соответствуют современной концепции 15-минутного города. Она описывает доступность инфраструктуры для жителей: могут ли те самостоятельно добраться (пешком или на велосипеде) до школ, больниц, театров и других необходимых заведений за четверть часа.

Антропология
# география
# города
# городская среда
# регионы
# урбанистика
18 марта
Илья

Современные люди произошли не от одной, а как минимум от двух древних популяций

Масштабный анализ геномов показал, что вид Homo sapiens возник в результате смешения двух древних популяций. Они разделились полтора миллиона лет назад, а затем воссоединились до расселения по миру.

Биология
# Homo sapiens
# происхождение человека
# эволюция
20 марта
РТУ МИРЭА

Московские ученые научились определять личность пользователя по «клавиатурному почерку»

В РТУ МИРЭА разработали модуль аутентификации и поведенческого анализа, который идентифицирует пользователей по их уникальному клавиатурному почерку. Цель проекта — повысить уровень безопасности доступа к информационной системе предприятия.

РТУ МИРЭА
# аутентификация
# идентификация
# клавиатурный почерк
# пользователи
15 марта
Юлия Трепалина

Психологи назвали сроки полного эмоционального разрыва с бывшими

Когда пара расстается, многие люди продолжают испытывать чувства к своим бывшим. Если разрыв произошел по инициативе другой стороны и отношения длились много лет, полностью «забыть» еще недавно близкого человека может быть непросто. Существует мнение, что и после расставания привязанность к экс-партнерам в какой-то мере сохраняется. Впрочем, согласно другой точке зрения, со временем эта эмоциональная связь ослабевает и утрачивается. Разобраться, как происходит на самом деле и сколько времени может потребоваться на полный эмоциональный разрыв с бывшими возлюбленными, взялись психологи из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США).

Психология
# отношения
# привязанность
# разрыв
# расставание
# романтические отношения
# эмоции
6 марта
Юлия Трепалина

Психологи проверили, связано ли восприятие двояких картинок с чертами личности

В двойственных, или обратимых, изображениях зритель может увидеть разные объекты в зависимости от того, на каких деталях концентрируется его внимание. Среди известных примеров таких рисунков — иллюзия «кролик-утка», сочетающая двух животных, и обратимая ваза (или ваза Рубина), которая может казаться двумя силуэтами лиц, если сосредоточиться на фоне. В соцсетях и популярных СМИ часто публикуют подобные картинки, утверждая, что по тому, какое изображение человек видит в первую очередь, можно судить о его личностных чертах и особенностях мышления. Двое психологов из Великобритании недавно проверили, так ли это на самом деле.

Психология
# двойственные изображения
# личностные качества
# оптическая иллюзия
# черты личности
18 марта
Илья

Современные люди произошли не от одной, а как минимум от двух древних популяций

Масштабный анализ геномов показал, что вид Homo sapiens возник в результате смешения двух древних популяций. Они разделились полтора миллиона лет назад, а затем воссоединились до расселения по миру.

Биология
# Homo sapiens
# происхождение человека
# эволюция
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Хирургическое лечение ожирения помогло здоровью даже при частичном возврате веса

    4 минуты назад

  2. Физики создали компактные фотонно-электронные чипы, обеспечивающие передачу 800 гигабайт данных в секунду

    1 час назад

  3. «Вместе на Марс»: реален ли совместный полет России и США на четвертую планету?

    Вчера, 15:08

  4. Смертельно опасные бактерии обрели противомикробные свойства и уничтожили конкурентов

    Вчера, 11:07
Выбор редакции

«Вместе на Марс»: реален ли совместный полет России и США на четвертую планету?

Вчера, 15:08

Последние комментарии

Александр Березин
3 минуты назад
Serg, Рогозиным не понять. Можете даже не пытаться.

«Вместе на Марс»: реален ли совместный полет России и США на четвертую планету?

Ковел Папулаев
19 минут назад
Иван, давайте отмотаем маховик истории назад и посмотрим, что же произошло и кто кому сват-брат. В 2004 году, во время очередной «революции гидности»,

Израиль впервые применил «режим зверя» на F-35I в реальном бою

Сергей Запрягаев
39 минут назад
Учитывая последние промахи Боинга, самым смертоносным самолёт может стать не в том смысле.

Boeing построит «самый смертоносный самолет в истории»

Serg X
47 минут назад
Березин, интересно почему именно эта очевиднейшая мысль вызвала у вас возражение.

«Вместе на Марс»: реален ли совместный полет России и США на четвертую планету?

Тимофей Хазацкий
2 часа назад
Юра, плохой парень не всегда глупый. Но дети сейчас для большинства молодых пар - очень ответственный шаг, на который идут не сразу. А у

Эволюцию интеллекта связали с половым отбором

Alex Alien
3 часа назад
Надеюсь увидеть здесь↑ более содержательные комментарии …

Томские физики сделали неожиданное открытие: волновая функция одного электрона оказалась способна поддерживать особые квазичастицы

Alex Alien
3 часа назад
Призна́юсь – ничего не понял … 🤕 Современная квантовая физика оперирует такими понятиями (sorry за тавтологию ☝️😉), которые предполагают не

Томские физики сделали неожиданное открытие: волновая функция одного электрона оказалась способна поддерживать особые квазичастицы

Герасимов Дмитрий
4 часа назад
Какой то Морено предложил в 2016 строить так как в СССР строили микрорайоны. Очешуеть гений. Гениальнее только крыши над домами строить,чтоб сверху

Географы проверили российские города на «15-минутность»

Дмитрий Филимонов
6 часов назад
Главная и совершенно нерешаемая проблема - суммарная надежность всех систем. Простенький скафандр для МКС сделать никто не может. Утечку на МКС

«Вместе на Марс»: реален ли совместный полет России и США на четвертую планету?

Dmitr Sha
8 часов назад
Serg, политическая фигура чудненько понимает, что продукция Boston Dynamics не для Марса. Робопсы Unitree класса B2-W это уже другой уровень, но DEEP Robotics из Ханчжоу

«Вместе на Марс»: реален ли совместный полет России и США на четвертую планету?

Александр Березин
11 часов назад
Александр, откуда я знаю? Вы считаете, у меня там информаторов вагон? Я озвучил то, что известно достоверно -- из дел, возбуждаемых российскими

«Вместе на Марс»: реален ли совместный полет России и США на четвертую планету?

Александр Панов
11 часов назад
Александр, а можно примерно сказать какой процент добровольцев в всу находится?

«Вместе на Марс»: реален ли совместный полет России и США на четвертую планету?

+ + + + + | + + + + +
12 часов назад
Mr., в таком случае, конечно, интерсна последовательность действий. Подписки у меня нет, я через обычный гугл аккаунт логинюсь - но логинится надо,

Самые продвинутые модели ИИ не справились с задачей для детей 

Mr. K
12 часов назад
+, у меня подписка на ChatGPT, но он не смог🫤

Самые продвинутые модели ИИ не справились с задачей для детей 

Александр Березин
13 часов назад
Serjo, кроме технической целесообразности, есть еще практические возможности. Твердотопливную такую ракету кому-то надо создавать, это 10 лет НИОКР,

«Вместе на Марс»: реален ли совместный полет России и США на четвертую планету?

Александр Березин
13 часов назад
Serg, ". Что там будет в действительности с тем марсом после прекращения войны на украине - никого из серьезных людей в действительности не волнует"

«Вместе на Марс»: реален ли совместный полет России и США на четвертую планету?

Serg X
14 часов назад
Автор графоманит, пускаясь в частности, но при этом напрочь упустил суть - эти "предложения" делаются Маску не как бизнесмену или техническому

«Вместе на Марс»: реален ли совместный полет России и США на четвертую планету?

Александр Березин
14 часов назад
Anton, чтобы это узнать, надо понять, каким путем пойдут его конструкторы -- закрытый турбинный цикл, открытый или вообще Стирлинг. Я мыслей не читаю,

«Вместе на Марс»: реален ли совместный полет России и США на четвертую планету?

Serjo Djachkowski
14 часов назад
Дождико Антон, как вариант оставить один Starship на орбите Марса в одноразовом варианте, а в одном или двух Starshipax сделать их спасательными. Внутри

«Вместе на Марс»: реален ли совместный полет России и США на четвертую планету?

Mark Fenol
15 часов назад
Аноним, у Меркурия атмосферы нет. Поэтому ночная сторона остывает.

Почему почти при одинаковых параметрах Земли и Венеры у них такая большая разница в атмосферном давлении?

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно