Участники мероприятия узнают, как свет помогает лечить болезни и какие открытия в этой сфере уже совершили ученые.

О мероприятии

Как свет влияет на организм людей? Можно ли им лечить болезни? И какие новые возможности он открывает для современной медицины?

Об этом расскажет Анастасия Куличенко, аспирантка инженерно-физического института биомедицины НИЯУ МИФИ. Также слушатели узнают, что такое фотодинамическая терапия, какое оборудование нужно для лечения светом и что происходит с клетками человека под воздействием лучей.

Расписание ул. Проспект Мира, 119 с59 Москва 18:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация