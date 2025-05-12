Слушатели узнают о генеративных моделях, алгоритмах и о том, как наука меняется в эпоху ИИ.

О мероприятии

Искусственный интеллект давно перестал быть игрушкой айтишников. Он не только помогает искать лекарства и предсказывать молекулы, но и ставит научные гипотезы. Однако за этим умным попугайским бормотанием скрываются свои сюрпризы.

Выпускник химического факультета МГУ Иван Харитонов расскажет, что на самом деле может сделать нейросеть в науке. Лектор поведает о генеративных моделях, алгоритмах и о том, как наука меняется в эпоху ИИ.

Расписание проспект Мира, 119 строение 25 Москва 17:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация