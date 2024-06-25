О мероприятии

Испанец с русской душой – Августин Бетанкур сделал много полезного для Российской Империи. Он строил мосты, дороги, заводы, гидротехнические сооружения. Сегодня память об ученом жива. Идеи гениального инженера и смелого практика заслуживают изучения. И даже спустя столетия у Бетанкура можно учиться творческому порыву и глубине познания.

Заведующая сектором культурно-образовательных программ Музея мостов Полина Александровна Чекалина разберется в деталях удивительной биографии выдающегося ученого и государственного деятеля, стоявшего у истоков инженерной школы России. Расскажет о том, почему испанский инженер в возрасте 50-ти лет оказался в нашей стране, какие масштабные проекты ему удалось реализовать. Лектор уделит внимание современникам и традициям эпохи, в которую жил и творил Бетанкур; расскажет о судьбе его главного детища – Института Корпуса инженеров путей сообщения и созданного им музея, который сейчас носит название «Центральный музей железнодорожного транспорта России».

Расписание ул. Стремянная, д. 20 Санкт-Петербург 18:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация