Участники мероприятия узнают о замке, построенном в кратере потухшего вулкана, розовом городе-форте в пустыне, крепости-монастыре и крепости-театре.

О мероприятии

Обычно среди крепостей Сирии в первую очередь вспоминают о тех, что включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО — замок Крак-де-Шевалье и цитадель Салах ад-Дина.

Крак-де-Шевалье — одна из наиболее сохранившихся крепостей госпитальеров в мире. Эта крепость и цитадель Салах ад-Дина являются примерами взаимообмена и эволюции крепостной архитектуры на Ближнем Востоке во времена крестовых походов.

Свои крепости имеет почти каждый крупный город Сирии — цитадель Алеппо стала его визитной карточкой, цитадель Дамаска туристам чаще всего не доступна, хотя и включена вместе со старым городом в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Свои цитадели были у Хомса, Хамы, Тартуса и многих других городов.

К сожалению, некоторым их них недавно пришлось вспомнить о своем прямом назначении и выполнять функции оборонительного фортификационного сооружения. И с этой задачей они справились достойно, как и сотни лет назад.

Старший преподаватель Института стран Востока Анна Александровна Батюченко расскажет о крепостях, в которых живут люди, о замке, построенном в кратере потухшего вулкана, розовом городе-форте в пустыне, крепости-монастыре и крепости-театре.

Расписание ул. Николоямская, д. 1 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация