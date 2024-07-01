О мероприятии

Универсальность и нейтральность денег вроде бы не вызывает сомнений: доллар — он и в Африке доллар. Так ли это на самом деле? Уместны ли деньги в качестве подарка? А что такое взятка? Существуют ли «грязные» и «чистые деньги»? Что такое «деньги на булавки»? Список подобных вопросов можно продолжать. Действительно ли деньги ценностно нейтральны и универсальны? Ответы на эти и многие другие вопросы даст кандидат исторических наук Диляра Ибрагимова.