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Лекция
10+
Могут ли нейросети творить?

Слушатели узнают, как устроены самые популярные архитектуры нейронных сетей.

Музей криптографии
23 августа, 15:00 Идет 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Ботаническая ул., д. 25, стр. 4

О мероприятии

Сотрудник Центра развития ИТ-образования МФТИ Александр Яковлев расскажет, что называют искусственным интеллектом и где он применяется, как устроены самые популярные архитектуры нейронных сетей, генерирующих изображения, и что можно сделать с их помощью, а еще участники мероприятия научатся пользоваться нейросетью «Кандинский».

Расписание
23
Пятница
Август 2024
Ботаническая ул., д. 25, стр. 4 Москва
15:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Ботаническая ул., д. 25, стр. 4

1 час назад
Александр Речкин
6
# искуственный интеллект
# нейросети
# технологии
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# внешность
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# привлекательность
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Женя Лоза
1 час назад
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Женя Лоза
1 час назад
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Анатолий Дзина
1 час назад
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Женя Лоза
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Женя Лоза
1 час назад
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Стало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтовСтало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтов

Женя Лоза
1 час назад
Vitaliy, ну это только вы, вышиванки, своих хозяев америкосов облизываете😄

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Женя Лоза
1 час назад
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Masyanya Masyanya
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