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Слушатели узнают, как устроены самые популярные архитектуры нейронных сетей.
О мероприятии
Сотрудник Центра развития ИТ-образования МФТИ Александр Яковлев расскажет, что называют искусственным интеллектом и где он применяется, как устроены самые популярные архитектуры нейронных сетей, генерирующих изображения, и что можно сделать с их помощью, а еще участники мероприятия научатся пользоваться нейросетью «Кандинский».
Ботаническая ул., д. 25, стр. 4
Жуки-светляки испускают световые сигналы для коммуникации с сородичами и привлечения брачных партнеров. Ученые недавно выяснили, что пауки вида Araneus ventricosus приноровились использовать эту особенность светляков для заманивания в сети большего числа жертв.
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Гибкость, то есть способность человека совершать движения разными частями тела с большой амплитудой, считают одним из важных составляющих физического здоровья. Новое международное исследование показало, что степень гибкости может влиять на то, как долго проживет человек средних лет.
Предприятия Научного дивизиона госкорпорации «Росатом» и группа строительных компаний «Реформа» заключили договор о сотрудничестве и впервые применили для демонтажа высотных металлических конструкций — кранов-перегружателей — мобильный лазерный комплекс. МЛК, разработанный в стенах одного из институтов «Росатома», не имеет аналогов в стране.
Инсектицидные спреи и аэрозоли, с помощью которых обычно пытаются бороться с тараканами в доме, в большинстве случаев неэффективны и почти полностью бесполезны. Такой неутешительный вывод сделали американские исследователи по итогам лабораторных испытаний, в которых протестировали средства на основе пиретроидов — одной из самых распространенных групп инсектицидов.
Студент института «Аэрокосмический» МАИ Тамирлан Нагоев создал концепт электроракетного двигателя, способного работать на альтернативном и восполняемом источнике энергии. В качестве топлива специалист предложил использовать пылеобразный базальтовый материал, собранный с поверхности астероидов, Луны и других космических тел.
Предприятия Научного дивизиона госкорпорации «Росатом» и группа строительных компаний «Реформа» заключили договор о сотрудничестве и впервые применили для демонтажа высотных металлических конструкций — кранов-перегружателей — мобильный лазерный комплекс. МЛК, разработанный в стенах одного из институтов «Росатома», не имеет аналогов в стране.
Инсектицидные спреи и аэрозоли, с помощью которых обычно пытаются бороться с тараканами в доме, в большинстве случаев неэффективны и почти полностью бесполезны. Такой неутешительный вывод сделали американские исследователи по итогам лабораторных испытаний, в которых протестировали средства на основе пиретроидов — одной из самых распространенных групп инсектицидов.
Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.
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