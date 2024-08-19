О мероприятии

В современной астрономии все больше «темных» дел: темная материя, черные дыры, темная энергия… а еще и темная сторона Луны! Некоторые уже шутят: «Астрономия — дело темное». Так в же чем дело?

Почему «темнят» астрономы? А все дело в техническом прогрессе: ученые научились обнаруживать то, что не видели раньше! И оказалось, что Вселенная — это мир невидимого! О темной стороне Вселенной расскажет кандидат физико-математических наук Владимир Георгиевич Сурдин.

Расписание Измайловское ш., д. 71, корп. 2Б Москва 19:00 Купить