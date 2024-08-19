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Лекция
6+
Темная сторона Вселенной

Участники мероприятия узнают о темной стороне Вселенной.

Medio Modo
13 сентября, 19:00 Идет 2 ч
1500 Стоимость
Москва Измайловское ш., д. 71, корп. 2Б

О мероприятии

В современной астрономии все больше «темных» дел: темная материя, черные дыры, темная энергия… а еще и темная сторона Луны! Некоторые уже шутят: «Астрономия — дело темное». Так в же чем дело?

Почему «темнят» астрономы? А все дело в техническом прогрессе: ученые научились обнаруживать то, что не видели раньше! И оказалось, что Вселенная — это мир невидимого! О темной стороне Вселенной расскажет кандидат физико-математических наук Владимир Георгиевич Сурдин.

Расписание
13
Пятница
Сентябрь 2024
Измайловское ш., д. 71, корп. 2Б Москва
19:00
Купить
Адрес

Измайловское ш., д. 71, корп. 2Б

54 минуты назад
Александр Речкин
5
# астрономия
# вселенная
# космос
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Антропология
# внешность
# красота
# привлекательность
# продолжительность жизни
# риск смерти
# смертность
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