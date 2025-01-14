О мероприятии

Дело Хайдеггера — лучшая, может быть иллюстрация тезиса о том, что мыслитель требует не любви, а понимания, а потому на лекции слушатели узнают о философии Хайдеггера именно как об особом способе философствования. Для этого лектор обратится к тексту его известного «Письма о гуманизме», адресованного его другу и собеседнику Жану Бофре, разберет основные положения этого текста, проследит, как немецкий философ удерживает внимание к классическим основаниям в поиске ответов на важнейшие вопросы современности. Задачей станет обжить хижину мысли «баварского мага», где царят требовательность к языку и любовное продумывание предельных оснований бытия. Следуя за ним по неторным тропам живой мысли, слушатели постараются подойти ближе к самим себе.

Слушатели узнают:

помогает ли знание внешней канвы биографии мыслителя понять его философское дело;

как прогулки по лесным тропам Шварцвальда могут привести к греческим истокам философии;

как на философском языке Хайдеггера и Парменида звучит гамлетовский вопрос «быть или не быть?»;

почему поэты и философы существуют по-настоящему, а остальные им лишь подражают;

нарочно ли философы пишут непонятно и все ли прекрасное так же трудно, как и редко.

Расписание ул. Гороховая, 47 Санкт-Петербург 15:00 Купить