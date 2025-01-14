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Лекция
16+
Мартин Хайдеггер: со-бытие истины

Слушатели узнают нарочно ли философы пишут непонятно и все ли прекрасное так же трудно, как и редко.

ВСмысле
18 января, 15:00 Идет 2 ч
1000 Стоимость
Санкт-Петербург ул. Гороховая, 47

О мероприятии

Дело Хайдеггера — лучшая, может быть иллюстрация тезиса о том, что мыслитель требует не любви, а понимания, а потому на лекции слушатели узнают о философии Хайдеггера именно как об особом способе философствования. Для этого лектор обратится к тексту его известного «Письма о гуманизме», адресованного его другу и собеседнику Жану Бофре, разберет основные положения этого текста, проследит, как немецкий философ удерживает внимание к классическим основаниям в поиске ответов на важнейшие вопросы современности. Задачей станет обжить хижину мысли «баварского мага», где царят требовательность к языку и любовное продумывание предельных оснований бытия. Следуя за ним по неторным тропам живой мысли, слушатели постараются подойти ближе к самим себе.

Слушатели узнают:

  • помогает ли знание внешней канвы биографии мыслителя понять его философское дело;
  • как прогулки по лесным тропам Шварцвальда могут привести к греческим истокам философии; 
  • как на философском языке Хайдеггера и Парменида звучит гамлетовский вопрос «быть или не быть?»;
  • почему поэты и философы существуют по-настоящему, а остальные им лишь подражают;
  • нарочно ли философы пишут непонятно и все ли прекрасное так же трудно, как и редко.  
Расписание
18
Суббота
Январь 2025
ул. Гороховая, 47 Санкт-Петербург
15:00
Купить
Адрес

ул. Гороховая, 47

12 минут назад
Александр Речкин
2
# история
# философия
# Хайдеггер
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