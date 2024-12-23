  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
16+
Humanum errare est: как ошибки медицины прошлого влияют на нас сегодня

Слушатели узнают, почему когда-то курение считалось полезным для здоровья.

Milmax Science
18 января, 15:00 Идет 2 ч
500 Стоимость
Казань ул. Пушкина, 29а

О мероприятии

Ни для кого не составит труда назвать три, пять, десять открытий, перевернувших жизнь людей. Но в 20 веке ученые делали открытия, которые меняли мышление людей о многих вещах, но спустя время оказывались ошибочными. Врач-терапевт, пульмонолог Фаррахов Марат Тальгатович обсудит, как полиграф, изначально провозглашенный самым надежным инструментом для выявления лжи, оказался псевдонаучным мифом, почему когда-то курение считалось полезным для здоровья, как френология — теория, связывающая форму черепа с личностными качествами — повлияла на развитие стереотипов и дискриминации, и многое другое.

Расписание
18
Суббота
Январь 2025
ул. Пушкина, 29а Казань
15:00
Купить
Адрес

ул. Пушкина, 29а

1 час назад
Александр Речкин
6
# биология
# курение
# медицина
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 15:35
Андрей

Палеонтологи впервые увидели, как древние хищные улитки ошибочно просверлили пустые раковины моллюсков

Американские специалисты изучили больше двух тысяч ископаемых раковин моллюсков неогенового периода и обнаружили среди них уникальные свидетельства неудачной охоты. Две раковины зияли отверстиями, которые хищные улитки просверлили изнутри, то есть их добыча была уже мертвой. Это первые подобные наблюдения, и причин у древних ошибок могло быть несколько: палеонтологи не исключают, что брюхоногие «напали» на пустые раковины с голоду.

Палеонтология
# брюхоногие
# моллюски
# морские улитки
# охота
# раковина
# сверление
# хищничество
Вчера, 17:29
Любовь

Вымиранию динозавров предшествовало кратковременное похолодание

Давний спор о причинах массового вымирания в конце мелового периода сводится к двум катастрофам: мощному извержению Деканских траппов в Индии и падению метеорита на полуострове Юкатан (Мексика). Какое из двух событий сыграло решающую роль, определить непросто из-за нехватки четких данных, отражающих резкие колебания температуры. Теперь, проанализировав древние углистые отложения на территории США, ученые выяснили, что примерно за 30 тысяч лет до вымирания нептичьих динозавров на Земле произошло кратковременное похолодание.

Геология
# астероид
# вулканизм
# Динозавры
# климат
# липиды
# массовое вымирание
# температура воздуха
4 часа назад
Сколтех

Физики пересмотрели законы образования снежинок, дождевых капель и колец Сатурна

Исследователи из Сколтеха вывели новые математические уравнения, описывающие поведение агрегирующих частиц в газообразных средах. Полученные формулы помогут моделировать многие природные и технологические процессы: от формирования капель дождя и снежинок до движения гранул и порошков по трубам и даже образования колец вокруг планет-гигантов. Новые уравнения замещают два набора старых, которые приходилось «механически» сочетать, что приводило к недопустимо высокой для ряда приложений погрешности.

Сколтех
# дождь
# капли
# кольца Сатурна
# Сатурн
# снежинки
20 декабря
Игорь Байдов

Археологи назвали причину, по которой люди перестроили Стоунхендж четыре тысячи лет назад

Один из самых знаменитых археологических памятников мира — Стоунхендж — начали возводить на территории современного графства Уилтшир в Англии еще в каменном веке. На протяжении полутора тысяч лет Стоунхендж достраивали и перестраивали, изменяя при этом его планировку. Авторы нового исследования еще раз проанализировали маршрут камней, из которых сложено мегалитическое сооружение, и рассказали, зачем его могли перестроить между 2620-2480 годами до нашей эры, когда в центре сооружения появился Алтарный камень.

Археология
# мегалиты
# неолит
# Стоунхендж
Вчера, 15:35
Андрей

Палеонтологи впервые увидели, как древние хищные улитки ошибочно просверлили пустые раковины моллюсков

Американские специалисты изучили больше двух тысяч ископаемых раковин моллюсков неогенового периода и обнаружили среди них уникальные свидетельства неудачной охоты. Две раковины зияли отверстиями, которые хищные улитки просверлили изнутри, то есть их добыча была уже мертвой. Это первые подобные наблюдения, и причин у древних ошибок могло быть несколько: палеонтологи не исключают, что брюхоногие «напали» на пустые раковины с голоду.

Палеонтология
# брюхоногие
# моллюски
# морские улитки
# охота
# раковина
# сверление
# хищничество
18 декабря
Игорь Байдов

Новый временный спутник Земли оказался куском Луны

Команда американских астрономов изучила околоземный астероид 2024 PT5, который почти на два месяца стал временным спутником нашей планеты, и установила его природу. Похоже, он представляет собой отколовшуюся лунную породу. По мнению авторов новой научной работы, в космосе дрейфует скрытая популяция таких объектов, все они ожидают своего открытия.

Астрономия
# 2024 PT5
# астероид
# временные спутники
# квазиспутник
# Луна
# околоземные астероиды
# Тяньвэнь-2
28 ноября
Елизавета Александрова

Поступающий каждые три часа радиосигнал из космоса оказался не от нейтронной звезды

Обсерватории постоянно улавливают «мигающие» радиосигналы из глубин Вселенной. Чаще всего их источниками оказываются нейтронные звезды, которые за это и назвали пульсарами. Но к недавно обнаруженному источнику GLEAM-X J0704-37 они, по мнению астрономов, отношения не имеют.

Астрономия
# белые карлики
# космос
# Пульсары
# радиосигналы
25 ноября
Полина Меньшова

У одиноких людей нашли общую особенность

Многие одинокие люди считают, что окружающие не разделяют их взглядов. Психологи из США решили проверить, так ли это на самом деле, и обнаружили общую особенность у людей с недостаточным количеством социальных связей.

Психология
# восприятие
# одинокие люди
# одиночество
# социальная активность
3 декабря
Елизавета Александрова

NASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с Луны

Американская лунная программа «Артемида» предусматривает экспедиции длительностью от нескольких дней до долгих недель и даже месяцев, но луномобиля для передвижения экипажа по поверхности спутника Земли на сегодня нет. Поэтому космическое агентство США продумывает план действий на случай, если астронавты окажутся далеко от базы и кто-то из них внезапно не сможет идти самостоятельно.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# астронавты
# высадка на Луну
# космос
# лунная база
# лунная программа
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. В доставленном «Аполлонами» лунном грунте нашли земную воду

    16 минут назад

  2. Предложен новый метод решения вариационных неравенств в условиях, когда производные нельзя вычислить точно

    2 часа назад

  3. Насилие между родителями повлияло на риск проблем с сердцем у выросших детей

    2 часа назад

  4. В Перми разработали прототипы мобильных роботов-мусорщиков

    2 часа назад
Выбор редакции

Мозг 2.0: Когда технологии дадут возможность жить десятки жизней в одной? Интервью с Ярославом Туровским

20 декабря

Последние комментарии

Kiridan
32 минуты назад
Demogorgon, А что тогда должно створки держать, когда всё мясо выедено? У них нет запорного механизма.

Палеонтологи впервые увидели, как древние хищные улитки ошибочно просверлили пустые раковины моллюсковПалеонтологи впервые увидели, как древние хищные улитки ошибочно просверлили пустые раковины моллюсков

1 2
38 минут назад
Построят обязательно! Именно такой.

В Японии построят лунный комплекс для 10 тысяч человекВ Японии построят лунный комплекс для 10 тысяч человек

Антон Максимов
55 минут назад
Чтобы решить этот вопрос, просто напиши в гугле или яндексе hackotroon

Появился Telegram-бот, который выдает взломанные пароли по адресу почтыПоявился Telegram-бот, который выдает взломанные пароли по адресу почты

Nikolai Zhiltsov
2 часа назад
Возможно, я не прав, но мне кажется, что обильные извержения вулканов — следствие падения метеорита.

Вымиранию динозавров предшествовало кратковременное похолоданиеВымиранию динозавров предшествовало кратковременное похолодание

Сергей Мальцев
2 часа назад
Этот мудрый Борисов заявил о 40 пусках в 24 году. Год кончается и нет ещё и 20 пусков. Это как вообще? Его кто то за язык тянул или он ситуацией в своей

Глава «Роскосмоса» изучил биографию Илона МаскаГлава «Роскосмоса» изучил биографию Илона Маска

Demogorgon Коля
2 часа назад
А может улитка упала/заползла в раковину, а молюск щёлкал раковиной на подводные красоты и не успел среагировать? Вот и улитке пришлось сожрать

Палеонтологи впервые увидели, как древние хищные улитки ошибочно просверлили пустые раковины моллюсковПалеонтологи впервые увидели, как древние хищные улитки ошибочно просверлили пустые раковины моллюсков

Enot Telavivsky
2 часа назад
Антон, ей.

В Якутии показали прекрасно сохранившуюся тушу мамонтенкаВ Якутии показали прекрасно сохранившуюся тушу мамонтенка

Иван Морозов
2 часа назад
Свежо предание да верится с трудом.

Rocket Lab установила новый рекорд по количеству запусков за свою историюRocket Lab установила новый рекорд по количеству запусков за свою историю

Антон Сидорук
3 часа назад
Что то ему крупно не повезло

В Якутии показали прекрасно сохранившуюся тушу мамонтенкаВ Якутии показали прекрасно сохранившуюся тушу мамонтенка

1 2
4 часа назад
Вот они достижения российских учёных! Очень круто

Физики пересмотрели законы образования снежинок, дождевых капель и колец СатурнаФизики пересмотрели законы образования снежинок, дождевых капель и колец Сатурна

Александр Березин
4 часа назад
Степан, когда крупные -- вполне да: https://naked-science.ru/article/nakedscience/krupnejshee-vymiranie-v-istorii

Вымиранию динозавров предшествовало кратковременное похолоданиеВымиранию динозавров предшествовало кратковременное похолодание

Степан Жук
6 часов назад
А метеориты тоже наверное раньше падали? И тоже - это не стало причиной массового вымирания отдельных видов?

Вымиранию динозавров предшествовало кратковременное похолоданиеВымиранию динозавров предшествовало кратковременное похолодание

Андрей Ляпугин
6 часов назад
Степан, у профессионалов принято путать материаловедение и цивилизацию. Это я о черепках, как основе множества теорий. Я не профи, но,

«Зарождение многих цивилизаций связано с территорией России, здесь они появились и развивались». Интервью с Харисом Мустафиным«Зарождение многих цивилизаций связано с территорией России, здесь они появились и развивались». Интервью с Харисом Мустафиным

igor tsyupko
7 часов назад
Игорь, точно! То есть на тебя! )))

SpaceX потеряла управление кораблем с космическими туристами первой миссии Polaris DawnSpaceX потеряла управление кораблем с космическими туристами первой миссии Polaris Dawn

Илья Митиль
8 часов назад
"Что будет означать вынос металлов из эпицентра еще и в нижние слои тропосферы..." В некоторых описаниях поражающего действия "Посейдона"

Кобальтовый миф: почему Россия не будет травить планету «Посейдоном»Кобальтовый миф: почему Россия не будет травить планету «Посейдоном»

Илья Митиль
8 часов назад
Вы забыли про ещё один важный маскирующий фактор: плавучий лёд при торошении сам издаёт очень сильный шум. А зоны торошения в Арктике могут быть

Кобальтовый миф: почему Россия не будет травить планету «Посейдоном»Кобальтовый миф: почему Россия не будет травить планету «Посейдоном»

Serjo Djachkowski
8 часов назад
Иван, по факту устроили перезагрузку космической программы НАСА, многоразовые ракеты, метан, в 2027 демонстратор ядерного двигателя. У нас пока

Глава «Роскосмоса» изучил биографию Илона МаскаГлава «Роскосмоса» изучил биографию Илона Маска

Иван Морозов
9 часов назад
Илон нас не интересует а вот ваш кось-мось да.

Глава «Роскосмоса» изучил биографию Илона МаскаГлава «Роскосмоса» изучил биографию Илона Маска

Ivan Drogo
12 часов назад
Дмитрий, дьяволу в лице вашего друга многое что под силу, и 400 запусков в космос в год, и богатство мира в когти обьединнных сатанистов России, Китая

Маск заявил, что Boring Company сможет построить трансатлантический туннель в 1000 раз дешевле, чем предполагалосьМаск заявил, что Boring Company сможет построить трансатлантический туннель в 1000 раз дешевле, чем предполагалось

Илья Коваленко
13 часов назад
Борисов технарь с дипломом. А Рогозин - журналист.

Глава «Роскосмоса» изучил биографию Илона МаскаГлава «Роскосмоса» изучил биографию Илона Маска

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно