Слушатели узнают, какие «ракеты» удивили Хрущева и как можно перепрыгнуть «острова».

На грани двух стихий

О мероприятии

Николай Дмитриевич Кузнецов — знаменитый конструктор двигателей, которые применяются во многих сферах деятельности человека: в авиации, космонавтике и кораблестроении.

В том числе его двигатели устанавливались на экранопланы — удивительную технику, которая сама существовала на грани двух стихий. О «летучих кораблях» и их моторах расскажет ведущий экскурсовод центра «Космонавтика и авиация» Сергей Антонов.

На мероприятии слушатели узнают, какие «монстры» водились в наших морях, какие «ракеты» удивили Хрущева и как можно перепрыгнуть «острова».

Расписание просп. Мира, 119, стр. 34 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация