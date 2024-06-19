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Слушатели узнают, какие «ракеты» удивили Хрущева и как можно перепрыгнуть «острова».
О мероприятии
Николай Дмитриевич Кузнецов — знаменитый конструктор двигателей, которые применяются во многих сферах деятельности человека: в авиации, космонавтике и кораблестроении.
В том числе его двигатели устанавливались на экранопланы — удивительную технику, которая сама существовала на грани двух стихий. О «летучих кораблях» и их моторах расскажет ведущий экскурсовод центра «Космонавтика и авиация» Сергей Антонов.
На мероприятии слушатели узнают, какие «монстры» водились в наших морях, какие «ракеты» удивили Хрущева и как можно перепрыгнуть «острова».
просп. Мира, 119, стр. 34
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