О мероприятии

Почти одна треть территории России находится во власти вечной мерзлоты. Обитание на этой территории требует особых правил, даже дома строят по специальной технологии. А также это один из крупнейших в мире природных морозильников, скрывающий в своих недрах множество древних животных невероятной сохранности. Конечно, все слышали про замороженных мамонтов. Но это отнюдь не единственные находки. Из вечной мерзлоты известны лошади, медведи, бизоны, пещерные львы и даже птица! Подробнее о вечной мерзлоте и скрытых в ней сокровищах расскажет палеонтолог Ярослав Александрович Попов.