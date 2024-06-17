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Лекция
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Многоногие соседи: путешествие в микромир

Участники мероприятия узнают, где раньше жили голуби.

Ельцин Центр
23 июня, 12:00 Идет 1 ч
300 Стоимость
Екатеринбург ул. Бориса Ельцина, д. 3

О мероприятии

На ближайшем лугу, в водоеме и даже среди городских кварталов обитают десятки удивительных существ с множеством биологических особенностей: кто-то научился летать, другие умеют строить ловчие сети, а некоторые стали обладателями ветвистых антенн. Слушатели узнают, почему люди могут увидеть в городе растения и животных, которые не должны в нем обитать. Что делать, если вам встретился мадагаскарский таракан? Где раньше жили голуби? Чему научились животные и растения, существуя в городе? Ответы на эти и многие другие вопросы даст биолог Илья Гомыранов.

Расписание
23
Воскресенье
Июнь 2024
ул. Бориса Ельцина, д. 3 Екатеринбург
12:00
Купить
Адрес

ул. Бориса Ельцина, д. 3

Только что
Александр Речкин
0
# биология
# природа
# тараканы
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