  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
16+
Как гормоны управляют нашей жизнью

Слушатели узнают о веществах, определяющих пигментацию кожи, и о том, что определяет рост клеток и старение.

Библиотека им. Н. А. Некрасова
18 марта, 19:30 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14

О мероприятии

Выпускник кафедры физиологии человека и животных биологического факультета МГУ и популяризатор науки Антон Алексеевич Терентьев расскажет о гормональной физиологии человека. Слушатели узнают о веществах, определяющих пигментацию кожи, и о том, что определяет рост клеток и старение. А еще о том, что влияет на рост мышц и даже поведение человека.

Расписание
18
Вторник
Март 2025
ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14 Москва
19:30
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14

Только что
Александр Речкин
0
# биология
# гормоны
# жизнь
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
11 марта
Сколтех

Искусственный интеллект ускорит постановку диагноза по снимку сетчатки глаза

Исследователи из совместной лаборатории Сколтеха и Университета Шарджи и их коллеги из Института AIRI автоматизировали анализ снимков сетчатки глаза для диагностики диабетической ретинопатии — повреждения сетчатки при сахарном диабете, которое может приводить к слепоте. В зависимости от сложности случая и квалификации врача, на рассмотрение сети сосудов на одном снимке сетчатки и вынесение диагноза без применения искусственного интеллекта уходит 10-40 минут. Решение ученых выдает ответ мгновенно, после чего врачу остается лишь проверить и подтвердить результат.

Сколтех
# глаз
# диагноз
# искусственный интеллект
# сетчатка глаза
11 марта
РТУ МИРЭА

Созданы новые антибактериальные соединения на основе аминокислот

Исследователи из РТУ МИРЭА разработали антибактериальные соединения на основе производных аминокислоты L-орнитина. Эти соединения обладают высокой эффективностью против устойчивых к антибиотикам бактерий, что делает их перспективными для борьбы с инфекциями, которые становятся все более опасными для человечества.

РТУ МИРЭА
# L-орнитин
# аминокислоты
# антибактериальные соединения
# бактерии
Позавчера, 11:12
ПНИПУ

Пермские ученые придумали новый способ снизить шум вертолета

Лопасти вертолета при полете создают вибрацию и шум, что приводит к дискомфорту пассажиров, увеличению нагрузки пилота, снижению долговечности компонентов конструкции. Для уменьшения этих эффектов существуют пьезоактуаторы — устройства, которые регулируют форму и наклон лопастей во время полета, чтобы те меньше вибрировали и шумели. Хотя теоретические основы таких «умных конструкций» уже существуют, их практическое применение требует разработки надежных методик проектирования. Ученые Пермского Политеха рассчитали, какие параметры лопасти позволяют добиться максимального изменения формы, чтобы лучше гасить вибрацию и шум.

ПНИПУ
# вертолет
# вибрация
# лопасти
# Шум
11 марта
Юлия Трепалина

Назван главный мотив, побуждающий людей к тренировкам

Многие говорят, что занимаются спортом для поддержания здоровья. Однако ученые с помощью инструментов искусственного интеллекта и машинного обучения установили, что на самом деле большинство людей к тренировкам подталкивает несколько другая причина.

Психология
# занятия спортом
# здоровый образ жизни
# искусственный интеллект
# мотивация
# тренировки
# физическая активность
8 марта
Татьяна

Генетики нашли прародину древних кельтов

В наши дни на кельтских языках говорят лишь в прибрежных областях северо-запада Европы. А две-три тысячи лет назад они охватывали большую часть европейского населения. Традиционно их связывали с археологической культурой колоколовидных кубков, есть работы об их появлении в Британии, на Иберийском полуострове, юго-западе Германии. А вот о прародине мнения разошлись. В новом исследовании ученые провели обширный генетический анализ древней ДНК и протестировали гипотезы происхождения этой группы индоевропейских языков.

История
# древняя днк
# Европа
# Италия
# кельты
# культура колоколовидных кубков
8 марта
Андрей

В балтийском янтаре впервые нашли бабочку

Немецкие биологи купили кусочек янтаря, добытый из карьера в российском городе Янтарный, и обнаружили в нем застывшую бабочку. Вернее, яйцо, из которого больше 30 миллионов лет назад должна была появиться бабочка. Но зародыш завяз в древесной смоле и через несколько эпох попал в руки исследователей. По характерному строению яйца ученые отнесли находку к новому роду и виду.

Палеонтология
# бабочки
# Балтика
# насекомые
# палеоген
# чешуекрылые
# янтарь
6 марта
Юлия Трепалина

Психологи проверили, связано ли восприятие двояких картинок с чертами личности

В двойственных, или обратимых, изображениях зритель может увидеть разные объекты в зависимости от того, на каких деталях концентрируется его внимание. Среди известных примеров таких рисунков — иллюзия «кролик-утка», сочетающая двух животных, и обратимая ваза (или ваза Рубина), которая может казаться двумя силуэтами лиц, если сосредоточиться на фоне. В соцсетях и популярных СМИ часто публикуют подобные картинки, утверждая, что по тому, какое изображение человек видит в первую очередь, можно судить о его личностных чертах и особенностях мышления. Двое психологов из Великобритании недавно проверили, так ли это на самом деле.

Психология
# двойственные изображения
# личностные качества
# оптическая иллюзия
# черты личности
1 марта
Полина Меньшова

Психологи объяснили, почему стремление быть счастливым приводит к несчастью

Исследователи из Южной Кореи и Канады нашли новое объяснение «парадоксу счастья». Они обнаружили, что попытки стать счастливее приводят к противоположному результату, потому что истощают систему самоконтроля.

Психология
# самоконтроль
# счастье
# удовлетворенность жизнью
# уровень счастья
18 февраля
ФизТех

Российские физики провели исследование, которое может изменить представление о времени, пространстве и материи

Ученые МФТИ представили теоретическую работу, посвященную введению дополнительных соотношений неопределенности Гейзенберга в (1+3)-мерном пространстве Минковского и в (1+4)-мерной расширенной модели пространства. Это исследование может изменить наши представления о времени, пространстве и материи.

ФизТех
# время
# материя
# пространство
# теорема Пифагора
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Астрофизики усомнились, что наблюдаемая «темная комета» — потерянный зонд «Венера-2»

    34 минуты назад

  2. Выпас оленей привел к снижению содержания углерода в почве Арктики

    37 минут назад

  3. Разработана модель, учитывающая сразу несколько параметров бурения при нефтедобыче

    52 минуты назад

  4. Мезозойских млекопитающих покрывал темный, равномерно окрашенный мех

    Вчера, 20:59
Выбор редакции

Начало всего: как новый телескоп будет искать причины Большого взрыва

Позавчера, 09:46

Последние комментарии

Mikhail Lukashev
14 минут назад
Друзья, несерьёзно. Поправьте в заголовке: "при нефтедобыче". Научное издание же вроде как, а ошибки как на Ленте.ру.

Разработана модель, учитывающая сразу несколько параметров бурения при нефтедобыче

Александр Березин
22 минуты назад
Алексей, я понимаю, что каждый комментатор в интернете знает обо всех вопросах, что затрагивает в своих новостях любой новостник больше, чем сам

Бразилия начала вырубку джунглей для подготовки к конференции ООН по климату

Caleb Vivas
49 минут назад
-Дорогой, кажется в карбюратор нашей Теслы немного попала вода -Где моя Тесла? Где моя машина? -В озере!

Tesla Cybertruck затонул в Калифорнии, несмотря на заверения Маска, что электропикап может плавать

Валерий Болотов
3 часа назад
Дмитрий, да у него просто истерика, что про самую исключительно нацию сказали "ну тупыыые" (с) За хозяина обидно

Tesla Cybertruck затонул в Калифорнии, несмотря на заверения Маска, что электропикап может плавать

Владимир Фромиллер
3 часа назад
Основные проблемы при использовании магнитных сигналов как предвестников: - сильная зависимость от расстояния между источником и приемником и

Измерение магнитного поля Земли поможет прогнозировать стихийные бедствия

Светлана Зарипова
3 часа назад
Андрей, меньше народа - больше мигрантов.

Инфографика: суммарный коэффициент рождаемости в странах Европы в 2025 году

Антон Сидорук
3 часа назад
Шизофрения какая-то

Бразилия начала вырубку джунглей для подготовки к конференции ООН по климату

Антон Сидорук
3 часа назад
Гена, звучит логично

Бразилия начала вырубку джунглей для подготовки к конференции ООН по климату

Андрей Князев
3 часа назад
Такое же брехло как и Трамп, ничего удивительного.

Tesla Cybertruck затонул в Калифорнии, несмотря на заверения Маска, что электропикап может плавать

Tirog
4 часа назад
Красотища какая

Оранжевая полярная сова озадачила ученых

Игорь Коняшов
4 часа назад
Иван, Понятно) Как обычно вместо фактов лишь попытки перехода на личности...И почему я не удивлен? Я привожу конкретные цифры и графики, вы приводите

Инфографика: суммарный коэффициент рождаемости в странах Европы в 2025 году

Дмитрий Федюнин
4 часа назад
Дмитрий, 3 раза перечитал - так и не понял, что ты хотел высказать своим эпосом. Ищи себя в прошмандовках autism hunters

Tesla Cybertruck затонул в Калифорнии, несмотря на заверения Маска, что электропикап может плавать

Александр Аполлонович...
4 часа назад
Sergey, бандеровец что ли?

Tesla Cybertruck затонул в Калифорнии, несмотря на заверения Маска, что электропикап может плавать

Дмитрий Борзых
8 часов назад
Malen, Вы имбецилы почему думаете что вы все всегда такие умные? Если вы умные почему вы тогда такие бедные ? Вы прям уверенны в своём превосходстве ,

Tesla Cybertruck затонул в Калифорнии, несмотря на заверения Маска, что электропикап может плавать

Vitali Klatt
8 часов назад
А Германию забыли, в Германии больше всего плотим налоги , за всё, налоги за налоги, за каждую хрень

Инфографика: как разные страны облагают граждан налогом

Keks
11 часов назад
Вот и получается что, что бы получить 1500, надо ещё 1000+ отдать, если добавить сюда акциз на топливо (когда бензин 1.5 евро это тут считается очень

Инфографика: как разные страны облагают граждан налогом

Keks
11 часов назад
Так тут ещё не учитывается что работадатель платит государству с работника, красиво разделили, что бы подоходный не касался большим. Сейчас в

Инфографика: как разные страны облагают граждан налогом

Andrey Irland
12 часов назад
Kai, в странах Европы все налоги тоже платит работодатель. Только они показывают сколько от твоей зарплаты удержано. А в РФ это "платит работодатель".

Инфографика: как разные страны облагают граждан налогом

Иван Колупаев
13 часов назад
Впрочем коменты у Таймса мало чем отличаются от здешних. Есть даже такие перлы где призывают питать теслу от солнечных батарей и от энергии ветра

Tesla Cybertruck затонул в Калифорнии, несмотря на заверения Маска, что электропикап может плавать

Иван Колупаев
13 часов назад
Вот оригинал новости где нет речи ни о каких "испытаниях" просто владелец дал задний ход по ошибке и скатился в воду. Но Маск действительно когда-то

Tesla Cybertruck затонул в Калифорнии, несмотря на заверения Маска, что электропикап может плавать

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно