Слушатели узнают, чем грозит Земле падение крупного метеорита и как от этого уберечься.

О мероприятии

Миллионы мелких и крупных тел размером от булыжника до Эвереста мчатся вокруг Солнца, пересекая орбиты планет и время от времени сталкиваясь с Землей, красиво вспыхивая в ночном небе. Метеориты падали, падают и будут падать на Землю: поверхность каждой планеты хранит их следы.

Откуда же они берутся?

Почему ученые охотятся за ними?

Чем грозит Земле падение крупного метеорита и как от этого уберечься?

Ответы на эти и многие другие вопросы даст кандидат физико-математических наук Владимир Сурдин.

Расписание ул. Солянка, д. 1/2, стр. 2 Москва 19:00 Купить