О мероприятии

В последние десятилетия насекомые исчезают катастрофическими темпами. Одной из причин является развитие городов. Этот процесс важен с точки зрения уменьшения выполнения насекомыми экосистемных функций.

Насекомые – одни из самых заметных и важных компонентов экосистем, выполняющие множество полезных функций. Глобальный анализ показал, что идет повсеместное сокращение численности наземных насекомых за последний век, достигая катастрофического показателя – 1% в год. Результаты показывают, что снижение общей численности насекомых в основном может быть объяснено повсеместным сокращением численности ранее многочисленных видов. Это противоречит распространенному мнению, что потеря биоразнообразия в основном характеризуется сокращением редких видов. Учитывая важность массовых видов в экосистемах, их общее сокращение, вероятно, будет иметь серьезные последствия для функционирования экосистем. Об этой проблеме расскажет профессор РАН, доктор биологических наук Константин Брониславович Гонгальский.

Расписание Ленинский проспект, 33 Москва 19:00