Слушатели узнают про сложности подготовки, предысторию и международный контекст, ход полета и технические инновации.
О мероприятии
Полет экипажей Алексея Леонова и Томаса Стаффорда в июле 1975 года был отмечен не только целым рядом уникальных на тот момент экспериментов. Символическое значение рукопожатия американского и советского космонавтов для системы международных отношений и для настроений простых людей по всему миру тоже велико. Полет «Союз-Аполлон» после крайне напряженных 1960-х годов дал людям надежду на мирное небо над головой.
Про сложности подготовки, предысторию и международный контекст, ход полета, технические инновации, привнесенные им, и прочие детали, подзабывшиеся с годами, расскажет ведущий экскурсовод Центра «Космонавтика и авиация» Георгий Абзианидзе.
