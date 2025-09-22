  • Добавить в закладки
Экскурсия
12+
Программа «Союз-Аполлон»: полет, подаривший надежду человечеству

Слушатели узнают про сложности подготовки, предысторию и международный контекст, ход полета и технические инновации.

Космонавтика и авиация
10 октября, 19:20 Идет 40 мин
Бесплатно Стоимость
Москва просп. Мира, 119, стр. 333

О мероприятии

Полет экипажей Алексея Леонова и Томаса Стаффорда в июле 1975 года был отмечен не только целым рядом уникальных на тот момент экспериментов. Символическое значение рукопожатия американского и советского космонавтов для системы международных отношений и для настроений простых людей по всему миру тоже велико. Полет «Союз-Аполлон» после крайне напряженных 1960-х годов дал людям надежду на мирное небо над головой.

Про сложности подготовки, предысторию и международный контекст, ход полета, технические инновации, привнесенные им, и прочие детали, подзабывшиеся с годами, расскажет ведущий экскурсовод Центра «Космонавтика и авиация» Георгий Абзианидзе.

Расписание
10
Пятница
Октябрь 2025
просп. Мира, 119, стр. 333 Москва
19:20
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

просп. Мира, 119, стр. 333

22 сентября, 13:50
Александр Речкин
2
# история
# космос
# Россия
Комментарии

