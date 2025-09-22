Слушатели узнают про сложности подготовки, предысторию и международный контекст, ход полета и технические инновации.

О мероприятии

Полет экипажей Алексея Леонова и Томаса Стаффорда в июле 1975 года был отмечен не только целым рядом уникальных на тот момент экспериментов. Символическое значение рукопожатия американского и советского космонавтов для системы международных отношений и для настроений простых людей по всему миру тоже велико. Полет «Союз-Аполлон» после крайне напряженных 1960-х годов дал людям надежду на мирное небо над головой.

Про сложности подготовки, предысторию и международный контекст, ход полета, технические инновации, привнесенные им, и прочие детали, подзабывшиеся с годами, расскажет ведущий экскурсовод Центра «Космонавтика и авиация» Георгий Абзианидзе.

Расписание просп. Мира, 119, стр. 333 Москва 19:20 Бесплатно