Античность по праву называют колыбелью европейской культуры: театр, литература, искусство — все это зародилось когда-то в Древней Греции, подарившей нам к тому же множество знаменитых персонажей и завораживающих историй, которые до сих пор пересказывают и переосмысляют на новый лад.

Доктор филологических наук Янина Солдаткина расскажет, что такое ретеллинги, и в чем секрет их популярности. Лектор вспомнит самые известные античные сюжеты и познакомит с современными версиями истории Одиссея («Цирцея» Мадлен Миллер, «Пенелопиада» Маргарет Этвуд, «Чагин» Евгения Водолазкина). Выяснит, почему «Фонтанка впадает в Лету», и где находится самый античный российский город.

