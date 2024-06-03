О мероприятии

Несколько десятков тысяч лет назад на территории Евразии жил не один вид людей, а целых три: кроманьонцы, вышедшие из Африки 70 тысяч лет назад, неандертальцы и таинственные денисовцы. Хотя приложений для знакомств еще не существовало, все они «встречались» между собой, заводили семьи и, конечно, рожали детей. К тому же все они были нашими предками.

Эта одиссея в несколько тысяч лет «зашифрована» в наших геномах и геномах древних людей, которые удалось прочитать ученым. Доктор биологических наук Михаил Гельфанд попробует разобраться в связях наших дальних родственников и найти ответы на волнующие вопросы: как связи наших предков повлияли на нас с вами, живущих в XXI веке? Кто стал прародителем человека разумного? И что произошло с ним в процессе эволюции?

Расписание Проспект мира 123Б Москва 14:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация