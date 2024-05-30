О мероприятии

Нейросети — это удивительные технологии, которым с каждым днем находят все более широкое применение в разных сферах жизни. Они помогают в автоматическом распознавании образов и звуков, отслеживании и прогнозировании финансовых рынков, улучшении медицинской диагностики и во многом другом. Однако не все знают, что нейросети могут помочь и в повседневной жизни и существенно улучшить ее качество.

Первая часть мастер-класса будет посвящена краткому обзору истории нейросетей и ключевых идей, лежащих в основе устройства любой нейронной сети. Во второй части мастер-класса слушатели узнают про внутреннее устройство нейронной сети, и том, как происходит ее обучение.

Специалист зала МедиаLAB Алексей Андросов обсудит основные области применения нейросетей и то, какую роль они играют в их развитии. Лектор остановится на нейросетях, использующихся при обработке и генерации текста. Как быстро сгенерировать текст на подходящую тему, если слова никак не вяжутся? Как написать диплом с помощью нейросети?

Расписание ул. Б. Черкизовская, дом 4, корпус 1 Москва 15:00 Бесплатно Предварительная регистрация не требуется. Дополнительная информация