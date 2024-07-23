Участники мероприятия разберут визуальные акценты, намекающие на физику в кинодилогии Дюна, с оглядкой на текст первоисточника.

О мероприятии

Дюна Френка Герберта — мать всех фантастик. Звездные войны, вселенная Warhammer 40000, да и кто только не черпал вдохновение в мире орнитоптеров, кинетических щитов, дальних космических перелетов и средневекового миропорядка.

Какие физические принципы были задуманы автором для всех этих технологий почти 60 лет назад? Изменилось ли мнение ученых о чудесах фантастической науки за это время? Как интерпретировал эти концепции Дени Вильнев в экранизациях 2021 и 2024 года? Ответы на эти и многие другие вопросы узнают участники мероприятия.

Расписание набережная Обводного канала, 74Ц Санкт-Петербург 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация